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Дирижер Николай Колядко: «Я счастлив выйти на сцену Борисова»

17.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Сегодня Николай Сергеевич известный и уважаемый человек в музыкальном мире – дирижер Большого театра Беларуси, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, обладатель медали Франциска Скорины. Но он хорошо помнит, с чего начинался его творческий путь: именно в Борисове он успешно окончил музыкальную школу по классу баяна, после чего поступил в Минское музыкальное училище и уже навсегда связал свою жизнь с музыкой...
Получив приглашение приехать в Борисов с концертной программой на музыку И. Штрауса «Сказки венского леса» в компании солистов и оркестра белорусского Большого, дирижер признается, испытал волнение, но согласился, не раздумывая! Незадолго до концерта мы узнали у Николая Колядко, что ждет зрителей на мероприятии и каково это – впервые выйти на главную сцену города, в котором рос, и, конечно, задали несколько личных вопросов.

– Николай Сергеевич, как в вашей жизни появилась музыка?

– Первые музыкальные впечатления из детства – отец учит меня играть на гармошке. Он был бухгалтером и не знал нот, но очень любил этот инструмент. Моя малая родина – поселок Любань, недалеко от Слуцка. Там я начал учебу в музыкальной школе, затем пять лет учился в Борисове, а потом поступил в Минское музыкальное училище им. Глинки на факультет народных инструментов по классу баяна. Был отличником, получил красный диплом и направление от республики в Гнесинский институт в Москве, где учился на народном отделении.

– Но ведь в вашей биографии нет информации о том, что вы когда-либо работали музыкантом!

– Меня распределили в Мозырское музыкальное училище преподавателем по классу баяна. Но я хотел быть дирижером, и только дирижером, поэтому приехал в Минск и отправился прямиком к министру культуры. Такой хиппи с длинной прической и в джинсах-клеш. Секретарь в приемной спрашивает: «Кто вы такой?» И направляет меня сначала к начальнику отдела кадров Николаю Волкову. Тот меня выслушал и повел к министру. Юрий Михайлович Михневич, настоящий такой министр культуры, говорит: «О, смотри, какой дирижер к нам приехал! Откуда такой пожаловал? Что у тебя по специальности? Где работать хочешь?» Я отвечаю: «Хочу быть главным дирижером в филармонии». Он мне в ответ: «Имеются у нас главные дирижеры как-то и без тебя». Но выяснил все-таки в отделе кадров, что есть место второго дирижера в Национальном академическом народном оркестре им. И. Жиновича.

– А как вы пришли в Большой театр Беларуси?

– Я всегда мечтал о театре, хотелось попробовать себя в качестве дирижера симфонического оркестра. Из оркестра Жиновича я ушел в армию, отслужил полтора года, получил новую специальность и звание офицера запаса. А затем меня пригласил в театр оперы и балета Ярослав Вощак, я прошел собеседование и был принят. Уже через месяц Ярослав Антонович «выделил» мне замечательный спектакль «Терем-Теремок», который ставил в свое время бывший главный дирижер Кирилл Тихонов. В постановке пели народные артисты Советского Союза – Тамара Нижникова, Людмила Златова. В том же сезоне состоялась премьера балета «Дон Кихот» – моя первая самостоятельная постановка. Вощак стоял у меня за спиной и страховал. Было четыре корректуры. Но на обсуждении премьеры у директора прозвучала главная для меня похвала: «Родился будущий хороший балетный дирижер». И вот уже 40 лет я служу театру, ставил и дирижировал и балетные, и оперные постановки. Теперь уже и не вспомню, когда последний раз брал в руки баян.

– Что важнее в профессии дирижера – талант или трудолюбие?

– У меня есть большой опыт в профессии и почти 40 лет педагогического стажа в Белорусской государственной академии музыки. Могу сказать наверняка, что главное – это музыкальная одаренность, а еще комплекс данных, в числе которых – чувство формы, музыкальный слух, харизма, умение быть психологом. Последнее особенно важно: если человек не умеет общаться с людьми, чувствовать людей, отстаивать свое мнение или, наоборот, уступать, у него ничего не получится. Но никакой талант не поможет, если не будет трудолюбия. Даже таким опытным, как я, приходится много трудиться.

– Дирижер – товарищ для музыкантов оркестра или их руководитель?

– Когда-то меня, молодого дирижера, воспитывали музыканты, учили общаться, работать. Мы и ругались, и мирились, и спорили. Сегодня опыт, определенный авторитет позволяют мне быть в роли старшего наставника. Но отмечу, что знаю всех наших музыкантов по имени-отчеству. Они моя семья, мои дети. Я могу по-разному относиться к ним как к людям, но каждого уважаю и одинаково требовательный ко всем.

– Николай Сергеевич, в чем ваш личный секрет успеха в профессии?

– Я живу по принципу трех «д»... Первое «д» – делай должное. Для меня это постоянный самоанализ, чтобы знать свои слабые и сильные места и работать над ними. Второе «д» – доверяй природе. Это понимание своих возможностей, которыми наградил Бог. Для нашей работы необходима выносливость, умение экономить силы и держать себя в хорошей физической форме, поэтому третье «д» – довольствуйся малым, что означает не позволять себе излишеств, иначе проиграешь.
Недавно нашел для себя и четвертое «д», это слова апостола Павла: «Духа не угашайте». Я человек несовершенный, не всегда соответствую, но стараюсь.

– Вы жили в Борисове много лет назад, это были 1960-е годы. Каким вы запомнили наш город? Сильно он изменился с тех пор?

– Дом, где мы жили с родителями, сохранился и сегодня. Но раньше он был на окраине города – рядом овраг, поле, лес. Сегодня нашу улицу не узнать, все застроено новыми зданиями. Да и сам город уже другой, живой, современный. Помню, я учился в школе №2, а сразу после уроков ехал в музыкальную школу и задерживался там допоздна. Я признателен своему педагогу по классу баяна Эдуарду Иосифовичу Лисовскому, который привил мне любовь к музыке. Вечером, часов в 8-9, садился в автобус (тогда ходили ЛАЗы, сегодня таких уже не встретишь), ехать было минут 40 до конечной остановки, я забирался на заднее сиденье и всю дорогу о чем-то мечтал... Наверное, эти 40 минут были моим самым любимым временем за день.

Справочно

Николай Колядко является дирижером-постановщиком около 20 опер и балетов. Дирижерское образование получил в Москве (Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных) и Вильнюсе (Литовская государственная консерватория). Более 40 лет преподает в Белорусской государственной академии музыки, доцент кафедры оркестрового дирижирования. Среди выпускников его класса – известные белорусские дирижеры Олег Лесун и Марина Третьякова, Александр Высоцкий. Гастролировал в Германии, Греции, Испании, Китае, Нидерландах, Португалии, Таиланде, Турции, Швейцарии, Японии. В качестве симфонического дирижера сотрудничает с оркестрами Литвы, Китая, Чехии, Японии, Египта.

 
Теги: Минск
 
 
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