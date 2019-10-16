Какие изменения коснулись Закона Республики Беларусь «Об оружии»

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В первую очередь изменения направлены на упрощение процедуры получения охотничьего оружия с нарезным стволом и увеличение количества легальных охотников. Теперь такое оружие можно приобрести после того, как в собственности уже находилось охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие в течение одного года. Ранее этот срок составлял 5 лет.

Еще одно новшество касается возможности обращения за получением повторного разрешения на приобретение оружия.

– Ранее после аннулирования разрешения на хранение и ношение оружия в связи с нарушением правил ведения охотничьего хозяйства и охоты требовалось, чтобы прошло три года. Сейчас обратиться за получением повторного разрешения можно сразу же после исполнения административного взыскания за нарушение, – сообщил Руслан Король.

Данные новшества не касаются тех лиц, у которых ранее были аннулированы разрешения на хранение и ношение оружия в связи с привлечением к административной ответственности за умышленное причинение телесного повреждения (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РБ); мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП РБ); стрельбу из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы (ст. 17.2 КоАП РБ); управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) (ч. 1 ст. 18.16 КоАП РБ); повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, подвергшиеся административному взысканию за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 17.3 КоАП РБ).

Кроме этого, вышеуказанные поправки в Законе РБ «Об оружии» не касаются тех, кто имеет судимость за совершение умышленных преступлений, иных преступлений, связанных с использованием или применением оружия; а также отбывающих наказание в виде ареста, ограничения свободы или лишения свободы за преступления, совершенные по неосторожности.

Новации в законодательстве также предусматривают возможность продажи боеприпасов совместно с реализуемым оружием.

– Возникали ситуации, когда человек продал ружье, а патроны остались. Он их хранит, а это, в свою очередь, влечет административную или уголовную ответственность. Теперь охотник может реализовать и оружие, и боеприпасы к нему, – пояснил сотрудник правоохранительных органов.

По всем вопросам, связанным с оборотом оружия на территории Республики Беларусь, можно обращаться в разрешительную систему Борисовского РУВД по адресу: г. Борисов, пр. Революции, д. 20 или по телефону 70-72-41.

Прием граждан по вопросам, связанным с оборотом оружия, проводится в разрешительной системе: понедельник, среда, пятница с 8-00 до 13-00, вторник, четверг с 15-00 до 20-00, суббота с 9-00 до 13-00.

Граждане, обладающие информацией о незаконном хранении оружия, а также боеприпасов, взрывчатые вещества могут сообщить об этом по телефонам Борисовского РУВД: 732521, 707006 или по номеру 102.