|
Жители «Шведской горки» в Гомеле требуют построить школу в их микрорайоне
17.10.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вслед за жителями микрорайона «Хутор» жители другого гомельского микрорайона — «Шведская горка» тоже составили петицию, в которой просят построить обещанную здесь много лет назад школу.
«Дети вынуждены добираться до школ на общественном транспорте, неоднократно переходить оживленные дороги, что небезопасно. Работающие родители не всегда имеют возможность отвезти и забрать ребенка из школы. Микрорайон продолжает застраиваться, но к строительству социально значимого объекта так и не приступили», — отмечается в
Напомним, петицию, с требованием построить обещанную уже много лет назад школу, 8 сентября
Вместе с тем, в проекте застройки микрорайонов № 94 и 96 (Хутор) Гомеля значатся три детских сада, три школы, поликлиника и даже кинотеатр. Но пока у жителей есть только магазин и почта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Микрорайон продолжает застраиваться, но к строительству социально значимого объекта так и не приступили.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)