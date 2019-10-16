ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители «Шведской горки» в Гомеле требуют построить школу в их микрорайоне

17.10.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вслед за жителями микрорайона «Хутор» жители другого гомельского микрорайона — «Шведская горка» тоже составили петицию, в которой просят построить обещанную здесь много лет назад школу.


Фото:Мария Амелина

«Дети вынуждены добираться до школ на общественном транспорте, неоднократно переходить оживленные дороги, что небезопасно. Работающие родители не всегда имеют возможность отвезти и забрать ребенка из школы. Микрорайон продолжает застраиваться, но к строительству социально значимого объекта так и не приступили», — отмечается в петиции.

Напомним, петицию, с требованием построить обещанную уже много лет назад школу, 8 сентября создали и жители микрорайона «Хутор». Единственное на всю округу учебное заведение — школа № 15, которая стала известна на всю страну скандальным конфликтом между учителем и учеником, уже давно не вмещает в себя всех желающих. В рассчитанном на 800 детей заведении учатся 1800 учеников. Остальные дети вынуждены ездить в школы других районов.

Вместе с тем, в проекте застройки микрорайонов № 94 и 96 (Хутор) Гомеля значатся три детских сада, три школы, поликлиника и даже кинотеатр. Но пока у жителей есть только магазин и почта.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Микрорайон продолжает застраиваться, но к строительству социально значимого объекта так и не приступили.
 
Новости дня
Новости общества
 
Что изменилось в оплате за ЖКУ?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика