Жители «Шведской горки» в Гомеле требуют построить школу в их микрорайоне

Источник материала: Tut.by

Вслед за жителями микрорайона «Хутор» жители другого гомельского микрорайона — «Шведская горка» тоже составили петицию, в которой просят построить обещанную здесь много лет назад школу.



Фото:Мария Амелина

«Дети вынуждены добираться до школ на общественном транспорте, неоднократно переходить оживленные дороги, что небезопасно. Работающие родители не всегда имеют возможность отвезти и забрать ребенка из школы. Микрорайон продолжает застраиваться, но к строительству социально значимого объекта так и не приступили», — отмечается в петиции .

Напомним, петицию, с требованием построить обещанную уже много лет назад школу, 8 сентября создали и жители микрорайона «Хутор». Единственное на всю округу учебное заведение — школа № 15, которая стала известна на всю страну скандальным конфликтом между учителем и учеником , уже давно не вмещает в себя всех желающих. В рассчитанном на 800 детей заведении учатся 1800 учеников. Остальные дети вынуждены ездить в школы других районов.

Вместе с тем, в проекте застройки микрорайонов № 94 и 96 (Хутор) Гомеля значатся три детских сада, три школы, поликлиника и даже кинотеатр. Но пока у жителей есть только магазин и почта.