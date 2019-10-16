Развеяны мифы о призывной кампании

Источник материала: Полесская правда



Призывная кампания в разгаре. Призывники и их родители волнуются, у них возникает немало вопросов, связанных с поступлением на срочную военную службу. Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь прокомментировала основные из них:

– Прежде всего, следует особо подчеркнуть, что мероприятия по призыву организуют и осуществляют местные органы власти, а не Вооруженные Силы, и не военные комиссариаты в частности. Для этого создается призывная комиссия во главе с заместителем руководителя местного исполнительного и распорядительного органа. Военнослужащий в этой комиссии только один – военком.

Не верьте, если вам говорят, что врачи в военкомате якобы нацелены на то, чтобы «отменить» болезни, выявленные у призывника в поликлинике, и любым путем призвать его, больного, в ряды Вооруженных Сил. Во-первых, больные армии не нужны. А во-вторых, врачи и в поликлинике, и военкомате – это одни и те же врачи, их из соседнего района не привозят, и свои собственные диагнозы им опровергать незачем. Медицинское освидетельствование призывников осуществляют восемь медиков-специалистов государственных организаций здравоохранения – и в основном это те же доктора, к которым молодой человек уже обращался за помощью, если у него случались проблемы со здоровьем. Задача этих специалистов – оценить сведения о состоянии здоровья призывника. Эти сведения поступают из поликлиники, где наблюдался призывник, с места его учебы или работы и так далее. В случаях, когда диагноз необходимо уточнить, призывник направляется на дополнительное медицинское обследование.

Факт наличия того или иного заболевания еще не является основанием для признания призывника негодным к военной службе. Категория годности/негодности зависит от многих факторов: от степени выраженности заболевания, от того, необходимы или нет призывнику реабилитация или лечение. Все это определяют и анализируют специалисты, принимающие участие в медицинском освидетельствовании призывников.

Те, кто имеют законное право на отсрочку, могут не беспокоиться о том, что они будут включены в базу не выездных за рубеж, а на справедливое обжалование ошибочного решения военкомата у них не останется времени. Подобное ограничение (выезда за рубеж) действовало и раньше. Но теперь оно распространяется и на тех граждан, которые нарушают свои обязанности по воинскому учету (в недельный срок не оповещают военкомат об изменении своего места пребывания или жительства либо при выезде за границу лично не прибывают в военкомат и не сообщают об этом).

Обратите внимание, временное ограничение на выезд в этом случае будет действовать до явки этих граждан в военкомат. А на то, чтобы обжаловать решение призывной комиссии, у призывника есть неделя – со дня объявления о решении или с момента вручения ему копии такого решения.





