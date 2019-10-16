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За сутки распродажи «Белавиа» выкупили более 60 тысяч мест, больше всего - в Москву и Тбилиси

17.10.2019 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За сутки распродажи «Белавиа» пассажиры купили более 60 тысяч мест, а самыми популярными направлениями стали Москва, Тбилиси и Калининград, сообщает пресс-служба авиакомпании.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Авиакомпания «Белавиа» с 16 по 17 октября проводила распродажу. Впервые в акцию включили все регулярные направления. Стоимость билетов на все регулярные рейсы составила 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы — в одну сторону.

За сутки продали более 60 тысяч мест, а самыми популярными направлениями стали Москва, Тбилиси и Калининград. Самым дешевым авиабилетом в обе стороны был билет в Москву (аэропорт Жуковский) — 28,56 евро.

Наибольшим спросом у пассажиров пользовался город Москва. На этот рейс было куплено 4650 мест. Вторым по популярности направлением стала грузинская столица со стоимостью билета 84,14 евро за полет туда-обратно. На рейс в Тбилиси билеты купили 4294 человека. В топ-3 лидеров по продажам вошел и Калининград. Купили 3551 место по цене 34,56 евро туда-обратно. Пятерку самых востребованных городов для путешествия замыкают Санкт-Петербург (3 310 мест) и Нур-Султан (2 647 мест). Билеты из Минска в Санкт-Петербург и обратно стоили 54,56 евро, а в Нур-Султан — 73,65 евро.

Среди европейских направлений, билеты на которые выкупили в первые два часа с момента старта акции: Ларнака, Барселона, Милан, Рим и Прага. Стоимость этих направлений за полет туда-обратно по акции варьировалась от 75 до110 евро.

— Мы бы хотели поблагодарить пассажиров за их активность и отзывы об акции, за то, что делились теми направлениями, куда отправятся путешествовать в ближайшее время. Такая обратная связь мотивирует нас и дальше разрабатывать и предлагать специальные предложения для путешествий. Совсем скоро мы представим новые тарифы, которые надеемся, порадуют пассажиров, предпочитающих путешествовать без багажа, — рассказал генеральный директора авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров.

 
Теги: Минск
 
 
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За сутки распродажи «Белавиа» купили более 60 тысяч мест, а самыми популярными направлениями стали Москва, Тбилиси и Калининград.
 
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