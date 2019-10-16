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Парень из Барановичей продавал в соцсетях фейковые билеты на концерт. Ему грозит три года
17.10.2019 15:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21-летний житель Барановичей подозревается в мошенничестве, сообщает
Одной из жертв молодого человека стала 23-летняя могилевчанка. В сентябре она перевела ему 70 рублей за билет на концерт белорусского артиста (предположительно, речь идет о Тиме Белорусских. — Прим. TUT.BY). Однако после того, как подозреваемый получил перевод, он перестал выходить на связь с клиенткой. Тогда девушка обратилась в милицию.
Оперативники установили, что могилевчанка — не единственная обманутая клиентка. Молодой человек размещал в соцсети рекламу о продаже билетов, которые не собирался высылать. Получив денежный перевод, он просто заносил пользователя в черный список.
В отношении жителя Барановичей возбудили уголовное дело за мошенничество. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет лишения свободы.
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Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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