Бывшего провизора из Минска обвиняют в подделке рецептов: по ним он покупал себе лекарства

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование дела в отношении 39-летнего мужчины, который работал провизором в Минске. По версии следствия, он подделывал медицинские рецепты и по ним покупал себе определенные препараты. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как сообщает СК, в феврале 2019-го мужчина устроился провизором в одну из аптек столицы. Во время бесед с представителями фармацевтических компаний он просил передать ему по возможности пустые рецептурные бланки, но обязательно со штампом медучреждения и печатью врача.

А затем сам заполнял их на имя выдуманных пациентов (всего 21) и по ним в течение трех месяцев в аптеках Минска и Борисова покупал препараты, содержащие прегабалин, для собственного употребления.

Прегабалин считается противоэпилептическим средством, которое применяется для лечения нейропатической и мышечно-скелетной болей, генерализованного тревожного расстройства и как один из компонентов политерапии эпилепсии.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 380 Уголовного кодекса, за что грозит наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело уже передано прокурору для направления в суд.

В отношении представителей фармацевтических компаний материалы из уголовного дела направлены в милицию для проведения проверки.