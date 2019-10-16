В Гродно официант на работе украл почти 12 тысяч рублей - и хорошенько покутил на них в Москве

Источник материала: Tut.by

В Гродно из сейфа в ресторане пропали 12 тысяч рублей. При этом ни двери в помещение, ни сам сейф не были повреждены. Значит, у злоумышленника были ключи, предположила милиция . Оказалось, деньги украл официант, который здесь работал.



Фото: grodno.mvd.gov.by

Молодой человек знал, где лежит ключ от дверей офиса, незаметно его взял, проник в помещение, где был сейф, и после кражи вернул на место. Сейф же злоумышленнику удалось открыть ключом, который был оставлен в одном из ящиков стола.

Как только мужчина забрал себе чужие деньги, он вызвал такси и поехал в Минск, а оттуда — в Москву. Там он хорошо отдохнул и купил себе дорогой мобильный.

Возвращался домой парень на маршрутке. На въезде в Гродно его задержали.