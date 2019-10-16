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В Гродно официант на работе украл почти 12 тысяч рублей - и хорошенько покутил на них в Москве
17.10.2019 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно из сейфа в ресторане пропали 12 тысяч рублей. При этом ни двери в помещение, ни сам сейф не были повреждены. Значит, у злоумышленника были ключи, предположила
Молодой человек знал, где лежит ключ от дверей офиса, незаметно его взял, проник в помещение, где был сейф, и после кражи вернул на место. Сейф же злоумышленнику удалось открыть ключом, который был оставлен в одном из ящиков стола.
Как только мужчина забрал себе чужие деньги, он вызвал такси и поехал в Минск, а оттуда — в Москву. Там он хорошо отдохнул и купил себе дорогой мобильный.
Возвращался домой парень на маршрутке. На въезде в Гродно его задержали.
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Ни двери в помещение, ни сам сейф не были повреждены. Значит, у злоумышленника были ключи, предположила милиция.
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