В Минске дворники трясли дерево, чтобы листья быстрей опали

Источник материала: Tut.by

В интернете появилось неожиданное видео: минские дворники трясут дерево. Похоже, чтобы быстрее убрать опавшие листья. Ролик быстро разлетелся по соцсетям.

Видео опубликовали в твитере пользователя @krispastushik . На нем видно, как один дворник трясет дерево, а другой сметает упавшие листья.

«А вы думали, почему в городе так много листьев?», — иронизирует автор поста.

А вы думали почему в городе так много листьев? pic.twitter.com/OlCoH4HEGC — крис (@krispastushik) 16 октября 2019 г.

Около недели назад похожая история была в Санкт-Петербурге. Там дворник залез на дерево и уже оттуда тряс ветки. Видео процесса тоже оказалось в соцсетях.