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В Минске дворники трясли дерево, чтобы листья быстрей опали
17.10.2019 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В интернете появилось неожиданное видео: минские дворники трясут дерево. Похоже, чтобы быстрее убрать опавшие листья. Ролик быстро разлетелся по соцсетям.
Видео опубликовали в твитере пользователя
«А вы думали, почему в городе так много листьев?», — иронизирует автор поста.
Около недели назад похожая история
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«А вы думали, почему в городе так много листьев?», - иронизирует автор поста.
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