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В Минске дворники трясли дерево, чтобы листья быстрей опали

17.10.2019 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В интернете появилось неожиданное видео: минские дворники трясут дерево. Похоже, чтобы быстрее убрать опавшие листья. Ролик быстро разлетелся по соцсетям.

Видео опубликовали в твитере пользователя @krispastushik. На нем видно, как один дворник трясет дерево, а другой сметает упавшие листья.

«А вы думали, почему в городе так много листьев?», — иронизирует автор поста.

Около недели назад похожая история была в Санкт-Петербурге. Там дворник залез на дерево и уже оттуда тряс ветки. Видео процесса тоже оказалось в соцсетях.

 
 
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«А вы думали, почему в городе так много листьев?», - иронизирует автор поста.
 
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