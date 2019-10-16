В Буда-Кошелевском ГАТК прошел «круглый стол» на тему «Проблема суицида в подростковой среде»

Источник материала: Газета Авангард

На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел «круглый стол» с участием педагогического коллектива на тему «Проблема суицида в подростковой среде».





На встречу с педагогами учреждения образования пришли представители Буда-Кошелевской ЦРБ и духовенства: врач психиатр-нарколог Ольга Богданович, врач психиатр Мария Юрковец, иерей Александр Верабей.

В ходе беседы Ольга Богданович рассказала присутствовавшим об основных признаках употребления человеком наркотиков. Мария Юрковец познакомила с признаками суицидального поведения, а также обозначила причины , побуждающие подростков к суициду. В свою очередь, отец Александр поделился отношением и значением роли церкви в вопросе предотвращения суицидов.









Марина ЛУСЕВИЧ

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