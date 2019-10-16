ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Буда-Кошелевском ГАТК прошел «круглый стол» на тему «Проблема суицида в подростковой среде»

17.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел «круглый стол» с участием педагогического коллектива на тему «Проблема суицида в подростковой среде».

В Буда-Кошелевском ГАТК прошел «круглый стол» на тему «Проблема суицида в подростковой среде»

На встречу с педагогами учреждения образования пришли представители Буда-Кошелевской ЦРБ и духовенства: врач психиатр-нарколог Ольга Богданович, врач психиатр Мария Юрковец, иерей Александр Верабей.

В ходе беседы Ольга Богданович рассказала присутствовавшим об основных признаках употребления человеком наркотиков. Мария Юрковец познакомила с признаками суицидального поведения, а также обозначила причины , побуждающие подростков к суициду. В свою очередь, отец Александр поделился отношением и значением роли церкви в вопросе предотвращения суицидов.

В Буда-Кошелевском ГАТК прошел «круглый стол» на тему «Проблема суицида в подростковой среде»
В Буда-Кошелевском ГАТК прошел «круглый стол» на тему «Проблема суицида в подростковой среде»
В Буда-Кошелевском ГАТК прошел «круглый стол» на тему «Проблема суицида в подростковой среде»

Марина ЛУСЕВИЧ

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа прошел "круглый стол" с участием педагогического коллектива на тему "Проблема суицида в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно официант на работе украл почти 12 тысяч рублей - и хорошенько покутил на них в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика