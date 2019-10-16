Фоторепортаж: На Будакошелевщине прошла встреча руководства района с молодыми специалистами

Источник материала: Газета Авангард

На Будакошелевщине прошла встреча руководства района с молодыми специалистами, прибывшими в район на первое место работы.









Молодые специалисты под руководством председателя районного Совета депутатов Натальи Киселевой, заместителя председателя районного исполнительного комитета Геннадия Вамбрикова, начальника отдела организационно-кадровой работы райисполкома Сергея Герцева посетили центральный районный дом культуры, краеведческий музей, Буда-Кошелевскую ЦРБ, кинотеатр «Крыніца», а также два ведущих сельхозпредприятия района: КСУП «Губичи» и ОАО «Юбилейный-Агро».











































Встреча завершилась в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко.











Фото Марины Лусевич и Ирины Шутовой