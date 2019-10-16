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Что известно о россиянке Анне Богачевой, чье (не)задержание прокомментировал президент
17.10.2019 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До 15 октября Анна Богачева не была известна белорусской публике, пока о ее задержании в минском отеле не написали СМИ. Сперва эту ситуацию официально не комментировали, а затем инцидент подтвердили, уточнив, что Богачева уже отпущена. И почти сразу последовали другие комментарии: россиянку никто не задерживал, просто выяснялась ситуация. Сообщалось, что Анна Богачева находится в международном розыске, она попала под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы. Кто эта женщина, инцидент с которой комментирвоал Лукашенко?
Кто такая Анна Богачева?
Анне Богачевой 31 год, училась в Санкт-Петербурге в Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики и занималась продвижением сайтов. Как выяснили журналисты
Какие претензии у США к Богачевой?
В 2018 году Анна Богачева попала под санкции США как сотрудница «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей». А за два года до этого США обвинили Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии.
Почему ее задержали в Минске?
15 октября в сообщениях пресс-служб говорилось, что Анна Богачева находится в международном розыске. Якобы когда она заселилась в отель 13 октября, система показала: к ней есть вопросы со стороны правоохранительных органов.
— Вот у нас единая система. Человек, который прибывает в Беларусь, заселяется, — мы же IT-страна — в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет — посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было, — цитирует главу государства его
Зачем она прилетела в Минск?
Якобы Богачева вместе с семьей ехала в отпуск, но в какую именно страну не сообщается. Беларусь граничит со странами ЕС и Украиной, и если россиянка знала о том, что находится в международном розыске, вряд ли могла рассчитывать на беспрепятственный выезд в эти страны.
Это был ее первый визит в Минск?
Нет, по информации Радио Свобода, в Минске Богачева уже была
Так было задержание или нет?
Первые официальные комментарии не опровергали ее задержание. Например, 15 октября в Twitter посольство России в РБ написало, что «в связи с задержанием Богачевой оказывают консульскую поддержку», а через полчаса появилась другая информация: россиянка на свободе. Генеральная прокуратура и МВД поясняли: Богачеву действительно задерживали, но заместитель прокурора Фрунзенского района
В комментарии TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт уточнила, что это было не задержание, «
На каком уровне обсуждалась разыскиваемая россиянка?
Дело дошло до президента Александра Лукашенко. Он говорит, что после сообщений о задержании россиянки в Минске «целая революция поднялась», пошли обвинения чуть ли не в адрес самого президента Беларуси. По ситуации с Богачевой Лукашенко говорил по телефону с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, а не «Лавров с Макеем и Путин со мною обсуждали проблему», пишет
— А я вас разыскивал в Беларуси, и вы мне перезвонили через три минуты, — сказал он, обращаясь к послу РФ.
А что говорит сама Богачева о своем задержании?
Ее интервью анонсировало Федеральное агентство новостей, но Анна Богачева не пришла, сославшись на физическое и психологическое состояние.
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До 15 октября Анна Богачева не была известна белорусской публике, пока о ее задержании в минском отеле не написали СМИ. Сперва эту ситуацию официально не...
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