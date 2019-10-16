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Что известно о россиянке Анне Богачевой, чье (не)задержание прокомментировал президент

17.10.2019 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До 15 октября Анна Богачева не была известна белорусской публике, пока о ее задержании в минском отеле не написали СМИ. Сперва эту ситуацию официально не комментировали, а затем инцидент подтвердили, уточнив, что Богачева уже отпущена. И почти сразу последовали другие комментарии: россиянку никто не задерживал, просто выяснялась ситуация. Сообщалось, что Анна Богачева находится в международном розыске, она попала под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы. Кто эта женщина, инцидент с которой комментирвоал Лукашенко?


Фото instagram.com/evgen_valyaev, взято с naviny.by

Кто такая Анна Богачева?

Анне Богачевой 31 год, училась в Санкт-Петербурге в Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики и занималась продвижением сайтов. Как выяснили журналисты Радио Свобода, была активисткой российской националистической организации «Русский образ» и известна под именем «Анна Тригга». У россиянки есть собственная компания «АйТи Дебаггер» в Санкт-Петербурге, вот только о ней отсутствуют все сведения: телефоны, электронная почта, сайт.

Какие претензии у США к Богачевой?

В 2018 году Анна Богачева попала под санкции США как сотрудница «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей». А за два года до этого США обвинили Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии.

Почему ее задержали в Минске?

15 октября в сообщениях пресс-служб говорилось, что Анна Богачева находится в международном розыске. Якобы когда она заселилась в отель 13 октября, система показала: к ней есть вопросы со стороны правоохранительных органов.

— Вот у нас единая система. Человек, который прибывает в Беларусь, заселяется, — мы же IT-страна — в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет — посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Зачем она прилетела в Минск?

Якобы Богачева вместе с семьей ехала в отпуск, но в какую именно страну не сообщается. Беларусь граничит со странами ЕС и Украиной, и если россиянка знала о том, что находится в международном розыске, вряд ли могла рассчитывать на беспрепятственный выезд в эти страны.

Это был ее первый визит в Минск?

Нет, по информации Радио Свобода, в Минске Богачева уже была в сентябре 2012 года. Она принимала участие в форуме «Русь молодая», который был посвящен «дате 1150-летия основания российской государственности». И выступала с лекцией на тему манипулирования общественным мнением в интернете.

Так было задержание или нет?

Первые официальные комментарии не опровергали ее задержание. Например, 15 октября в Twitter посольство России в РБ написало, что «в связи с задержанием Богачевой оказывают консульскую поддержку», а через полчаса появилась другая информация: россиянка на свободе. Генеральная прокуратура и МВД поясняли: Богачеву действительно задерживали, но заместитель прокурора Фрунзенского района не нашел оснований для ее выдачи. Также Генпрокуратура поставила вопрос о прекращении в отношении Богачевой международного розыска на территории Республики Беларусь. Это значит, что она по-прежнему остается в международном розыске, но вопросов на территории Беларуси к ней не будет.

В комментарии TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт уточнила, что это было не задержание, «а выяснение обстоятельств».

На каком уровне обсуждалась разыскиваемая россиянка?

Дело дошло до президента Александра Лукашенко. Он говорит, что после сообщений о задержании россиянки в Минске «целая революция поднялась», пошли обвинения чуть ли не в адрес самого президента Беларуси. По ситуации с Богачевой Лукашенко говорил по телефону с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, а не «Лавров с Макеем и Путин со мною обсуждали проблему», пишет РИА «Новости».

— А я вас разыскивал в Беларуси, и вы мне перезвонили через три минуты, — сказал он, обращаясь к послу РФ.

А что говорит сама Богачева о своем задержании?

Ее интервью анонсировало Федеральное агентство новостей, но Анна Богачева не пришла, сославшись на физическое и психологическое состояние.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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До 15 октября Анна Богачева не была известна белорусской публике, пока о ее задержании в минском отеле не написали СМИ. Сперва эту ситуацию официально не...
 
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