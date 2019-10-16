Представитель Администрации Президента провел выездной прием в Борисове

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Среди обратившихся были как местные жители, так и приехавшие из других регионов. Большинство граждан обратились за помощью в решении проблемных вопросов, но были и те, кто выступил с определенными инициативами. Например, житель Могилева предложил увековечить трудовой подвиг детей во время войны и установить памятник за счет средств, получаемых за сбор макулатуры. Несколько проблемных вопросов касались работы землеустроительных служб.

– Город Борисов большой, и радует, что, несмотря на это, на прием пришло не так много людей. А это свидетельствует о том, что местные органы власти работают и проблемы решаются, – сказала журналистам Ольга Шпилевская.

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Екатерина ВОРОБЬЕВА