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Представитель Администрации Президента провел выездной прием в Борисове

17.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Среди обратившихся были как местные жители, так и приехавшие из других регионов. Большинство граждан обратились за помощью в решении проблемных вопросов, но были и те, кто выступил с определенными инициативами. Например, житель Могилева предложил увековечить трудовой подвиг детей во время войны и установить памятник за счет средств, получаемых за сбор макулатуры. Несколько проблемных вопросов касались работы землеустроительных служб.
– Город Борисов большой, и радует, что, несмотря на это, на прием пришло не так много людей. А это свидетельствует о том, что местные органы власти работают и проблемы решаются, – сказала журналистам Ольга Шпилевская.

Подробности читайте на страницах "А".

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня состоялся выездной прием граждан начальником главного идеологического управления Администрации Президента Ольгой Александровной Шпилевской.
 
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