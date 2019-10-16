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Кубик Рубика, который не хочет складываться

17.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Мне почему-то вспоминается увиденное месяц назад в одной из школ: из двадцати учеников, ожидавших в коридоре начала занятий, лишь четверо весело гонялись друг за другом. Остальные «зависли» каждый в своем гаджете. На мой взгляд, это должно настораживать: какие знания и навыки получают ученики, не отрываясь от экранов смартфонов, планшетов, компьютеров? Какую информацию, практически не поддающуюся контролю, они впитывают? Безусловно, есть в этом изобилии и плюс, ведь не только дурное можно найти во всемирной паутине. Мы в свое время тратили на поиск чего-то интересного гораздо больше времени, просиживая за книгами в читальных залах библиотек часами.
Попытавшись разобраться в проблеме и путях ее возможного решения, корреспондент «А» встретился с разными людьми, чтобы выслушать все «за» и «против» в вопросе использования учениками цифровых гаджетов в школе. Им слово.

Сергей Горелик, и.о. начальника управления по образованию Борисовского райисполкома:

Кубик Рубика, который не хочет складываться

— Ограничивая использование мобильных телефонов, мы исходим из того, что данные устройства мешают учебному процессу. Ребенок во время урока не должен отвлекаться на гаджет и не должен пользоваться им там, где его использование не предусмотрено учебной программой. Для некоторых целей есть калькулятор, для других — средства видео- и аудиозаписи, но телефон для детей стал более привычен, и они стараются только им и пользоваться. Мы очень серьезно в этом вопросе работаем с родителями, стараемся все им разъяснить, ведь никто не против, чтобы мобильный телефон оставался средством связи ученика с родителями. Проводится эта работа путем разъяснения и диалога на родительских собраниях, и хочу отметить, что во многих классах уже нашли понимание. Постепенно приходим к тому, что мобильный телефон в беззвучном режиме находится во время урока в специальном ящике/органайзере на учительском столе либо в том же беззвучном режиме в кармане или портфеле ученика. Не могу сказать, что есть школы, где мы уже достигли в этом вопросе полного консенсуса с родителями, процесс только начался, но положительные примеры есть.

За комментарием с точки зрения психологии мы обратились к Татьяне Андрухович, педагогу-психологу ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района»:

Кубик Рубика, который не хочет складываться

— Ребенок приходит в школу с целью получения знаний, поэтому должен иметь возможность полного погружения в процесс обучения. Помогает ли ему в этом мобильный телефон? Конечно же, нет. Волевая саморегуляция формируется у ребенка до 12 лет, и, следовательно, школьник еще не обладает совершенным самоконтролем. Мобильное устройство выступает мощным соблазном, устоять перед которым очень сложно. «Просидев» целую перемену в мобильнике, ребенок вместо того, чтобы сосредоточиться на уроке, продолжает мысленно прокручивать сценарий игры. Качество обучения и усвоения знаний страдает. Не стоит забывать еще и о том, что, если это игры-«стрелялки», у ребенка сильно искажается восприятие реального мира.
Подростки тоже подвержены соблазнам. Переписка посредством смс во время урока, те же игры в мобильном телефоне — все это не способствует эффективному обучению. Однако мы должны понимать, что телефон – это личная собственность ребенка. И поэтому жесткие и категоричные меры и полный запрет здесь неприемлемы. Думаю, что наиболее целесообразно ввести правила, которые соблюдались бы всеми участниками образовательного процесса. Школа с первого класса формирует определенные правила поведения учащихся, но они должны быть разумные.
Отключать мобильные устройства во время урока или класть в определенное место – приемлемое решение вопроса.
Конечно, всегда новое воспринимается неоднозначно. Но реалии диктуют необходимость изменений, в данном вопросе следует взвешивать все «плюсы» и «минусы».

Не лишним будет выслушать и тех, кто с этой проблемой сталкивается в повседневной жизни.

Татьяна Прокопенкова, директор ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа №24 г. Борисова»:

Кубик Рубика, который не хочет складываться

— Мы живем в век технологий, и говорить о том, что гаджеты — это плохо, не приходится. Цифровые технологии очень помогают нам в школе, в первую очередь в образовательном процессе. В нашем учреждении образования еще в августе на педагогическом совете рассмотрен порядок пользования мобильными телефонами. Разумеется, есть определенные ограничения в их использовании, в том числе и работниками учреждения.
Мы ограничили использование мобильных телефонов во время уроков: в школе дается два звонка — по первому звонку ребята должны уже доставать учебники и тетради и в это же время ставить свои телефоны на беззвучный режим и убирать их. Второй звонок — непосредственно к началу урока.
О порядке пользования гаджетами мы говорили с родителями на первом родительском собрании, разъясняли, что никто не посягает на их частную собственность, но этические нормы предполагают, что мы не храним в телефоне информацию, порочащую другого человека. Говорили о том, что проведение скрытой съемки без согласия снимающегося категорически непозволительно.
Мы разрешаем на переменах пользоваться телефоном, слушать музыку, но только в наушниках, чтобы не создавать дискомфорт окружающим.

Наталья Сивиренцева, директор ГУО «Гимназия №1 г. Борисова»:

Кубик Рубика, который не хочет складываться

— В локальных документах нашего учреждения есть пункты, регламентирующие использование мобильных телефонов, диктофонов, других гаджетов. В общих словах идея звучит так: техника на уроке находится в выключенном состоянии, за исключением случаев, когда она задействована в образовательном процессе. Это обусловлено заботой о состоянии здоровья учащихся. В данный момент изготавливаются ячейки в учебных кабинетах для обеспечения сохранности телефонов во время занятий.
Большинство учебных кабинетов гимназии оснащены компьютерной техникой, педагоги активно используют не только компьютеры, – мы разрешаем учащимся пользоваться электронными версиями учебников на планшетах, в электронных книгах. В образовательном процессе используются авторские дистанционные курсы учителей гимназии, которые размещены на собственном сайте.
Однако мы разделяем озабоченность тем, сколько времени проводят учащиеся, «глядя в экран». Необходимо помнить о санитарных нормах. Но ограничить использование техники учащимися во внеурочное время мы не способны, а ответственность за здоровье детей лежит на взрослых. Мы не сторонники строгих запретительных мер и стараемся найти золотую середину.

Однако было бы не объективно не предоставить возможность высказать свое мнение и родителям.

Эмилия Шамардина:

Кубик Рубика, который не хочет складываться

— Я как мама учащейся 4 класса считаю целесообразным частичный запрет на использование мобильных телефонов в учебных учреждениях. Детям нужен телефон для связи с родителями по дороге в школу и обратно. Также он может понадобиться в случае непредвиденной ситуации для экстренной связи с родителями ребенка. Однако считаю уместным во время занятий изымать их у учащихся и помещать в специально оборудованные боксы в учебном кабинете.

Екатерина Кунцевич:

Кубик Рубика, который не хочет складываться

— Как мама я считаю, что телефон необходим ученику, чтобы контролировать его путь в школу и обратно. Но на уроке телефон ребенку абсолютно не нужен, равно как и на перемене. Так как мой второклассник в школу и из школы ходит самостоятельно, мне необходимо быть с ним постоянно на связи. И вариант, когда на время уроков телефоны будут централизованно собираться, я считаю оптимальным.

Оксана Баюсова:

Кубик Рубика, который не хочет складываться

— Я за то, чтобы ребенок, а он у меня в четвертом классе, был всегда на связи. А что касается органайзеров, то здесь проблема не только во времени для сбора и раздачи. Представьте, что ребенок повредил свой телефон. Что он может сказать дома? Когда брал у учительницы, он разбился. Кто будет отвечать? Поэтому вариант с беззвучным режимом в пиджаке или портфеле мне кажется наиболее удобным.
Екатерина Шатских:

Кубик Рубика, который не хочет складываться

— У меня двое школьников — ученики второго и восьмого классов. Что касается мобильных телефонов в школе, то они должны быть либо в рюкзаках, либо у учителя на столе. Потому что, как ни следи, дети все равно на них отвлекаются.
Мы по возможности дали высказаться разным категориям граждан. Во многом их мнения совпадают. А от себя хочется лишь добавить, что нельзя не исключать того, что каждый из учащихся даже во время урока попытается тихонько отвлечься на свой гаджет, а вот как этого избежать — методом поощрения или наказания — задача и для учителей, и для родителей. И тогда, может быть, кубик сложится.

Евгений АЛПАТОВ

 
 
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Проблема с цифровыми гаджетами в школе ассоциируется с кубиком Рубика. Казалось бы, вот оно, решение. Найдено. Но следует еще один щелчок, и… нет, проблема не решена....
 
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