Осень «пригласила» навести порядок

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Как сказал главный врач УЗ «Борисовская больница №2» П.В. Хатько, площадь территории медицинского учреждения не маленькая – 8,5 га. С наступлением осени листва огромным красивым разноцветным ковром ложится на землю, и все оранжевое да желтое вокруг привлекает внимание. Но красоту эту все же надо сгрести, убрать, вывезти. Также предстоит навести полный порядок в 5-й поликлинике после проходившего в ней ремонта.

На субботник в полном составе вышли работники обеих больниц и поликлиники №5, у кого в этот день был выходной. Порядка 110 человек оказались во «всеоружии» и при деле: одни сгребали листву, другие собирали ее в мешки и грузили в машины. Работа спорилась. Кроме того, для удобства перехода от автомобильной стоянки, находящейся за ограждением, к зданию поликлиники по направлению к боковой калитке укладывалась плитка на ступенчатой дорожке. Здесь же планируется в скором времени сооружение поручней для пожилых граждан.

В разгар рабочей эстафеты администрация совместно с профсоюзным комитетом больницы организовали для участников субботника чаепитие со сладостями, что было весьма кстати в холодную погоду.

– В скором времени на территории больницы планируется высадка 650 деревьев – различных видов и форм туй и лиственных деревьев, – добавил Павел Хатько. – Чтобы подготовить их к посадке, надо убрать мусор. В этой связи благоустройство нашей территории продолжается.