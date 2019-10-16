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Осень «пригласила» навести порядок

17.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Как сказал главный врач УЗ «Борисовская больница №2» П.В. Хатько, площадь территории медицинского учреждения не маленькая – 8,5 га. С наступлением осени листва огромным красивым разноцветным ковром ложится на землю, и все оранжевое да желтое вокруг привлекает внимание. Но красоту эту все же надо сгрести, убрать, вывезти. Также предстоит навести полный порядок в 5-й поликлинике после проходившего в ней ремонта.
На субботник в полном составе вышли работники обеих больниц и поликлиники №5, у кого в этот день был выходной. Порядка 110 человек оказались во «всеоружии» и при деле: одни сгребали листву, другие собирали ее в мешки и грузили в машины. Работа спорилась. Кроме того, для удобства перехода от автомобильной стоянки, находящейся за ограждением, к зданию поликлиники по направлению к боковой калитке укладывалась плитка на ступенчатой дорожке. Здесь же планируется в скором времени сооружение поручней для пожилых граждан.
В разгар рабочей эстафеты администрация совместно с профсоюзным комитетом больницы организовали для участников субботника чаепитие со сладостями, что было весьма кстати в холодную погоду.
– В скором времени на территории больницы планируется высадка 650 деревьев – различных видов и форм туй и лиственных деревьев, – добавил Павел Хатько. – Чтобы подготовить их к посадке, надо убрать мусор. В этой связи благоустройство нашей территории продолжается.

 
 
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В один из первых выходных октября трудовой коллектив УЗ «Борисовская больница №2» провел субботник по уборке территории, прилегающей к двум медучреждениям –...
 
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