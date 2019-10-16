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Вниманию абитуриентов

17.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Для сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь предусмотрены следующие социальные гарантии:
— обеспечение бесплатным форменным обмундированием;
— обеспечение бесплатным медицинским обслуживанием;
— санаторно-курортное лечение и оздоровление в ведомственных санаториях;
— предоставление права на улучшение жилищных условий во внеочередном порядке в составе организаций застройщиков, члены которых осуществляют строительство с государственной поддержкой;
— право на пенсионное обеспечение наступает при наличии 20 лет выслуги (по достижении 48 лет).
Основным источником подготовки специалистов для подразделений Следственного комитета по специальности «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» является следственно-экспертный факультет учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь», расположенный в г. Минске по ул. Багратиона, 85.
Кандидатами могут стать юноши, которым в году поступления исполняется (либо уже исполнилось) 17 лет, имеющие (получающие в 2020 году) общее среднее, профессионально-техническое либо среднее специальное образование, а также не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения срочной военной службы.
Для того чтобы стать курсантом следственно-экспертного факультета Академии Министерства внутренних дел, необходимо:
— лично до 1 апреля 2020 года обратиться в Борисовский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь по адресу: г. Борисов, ул. Рабочий Химик, 13 (тел.: 8-0177-70-89-13; 8-0177-70-89-11) либо в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области;
— пройти собеседование и получить справку-рекомендацию;
— до 15 апреля 2020 года подать в Борисовское районное управление внутренних дел заявление и справку-рекомендацию Следственного комитета о поступлении на следственно-экспертный факультет Академии МВД для последующего оформления личного дела;
— пройти профессиональный отбор (ВВК и т.д.);
— пройти централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку, обществоведению.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.academy.mia.by
Основными преимуществами и отличиями обучения на следственно-экспертном факультете Академии МВД Республики Беларусь от обучения в иных высших учреждениях образования республики являются:
— 4-летнее обучение за счет средств республиканского бюджета;
— гарантированное трудо-устройство по окончании обучения;
— отсутствие необходимости прохождения срочной службы в Вооруженных Силах;
— для нуждающихся — обес-печение проживанием в общежитии, расположенном по месту размещения СЭФ Академии МВД (ул. Багратиона, 85);
— обеспечение форменным обмундированием и питанием, выплата стипендий в зависимости от успехов в учебе.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет Республики Беларусь образован 12 сентября 2011 года, начав свое функционирование с 1 января 2012 года. Следственный комитет подчиняется...
 
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