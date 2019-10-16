Вниманию абитуриентов

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Для сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь предусмотрены следующие социальные гарантии:

— обеспечение бесплатным форменным обмундированием;

— обеспечение бесплатным медицинским обслуживанием;

— санаторно-курортное лечение и оздоровление в ведомственных санаториях;

— предоставление права на улучшение жилищных условий во внеочередном порядке в составе организаций застройщиков, члены которых осуществляют строительство с государственной поддержкой;

— право на пенсионное обеспечение наступает при наличии 20 лет выслуги (по достижении 48 лет).

Основным источником подготовки специалистов для подразделений Следственного комитета по специальности «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» является следственно-экспертный факультет учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь», расположенный в г. Минске по ул. Багратиона, 85.

Кандидатами могут стать юноши, которым в году поступления исполняется (либо уже исполнилось) 17 лет, имеющие (получающие в 2020 году) общее среднее, профессионально-техническое либо среднее специальное образование, а также не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения срочной военной службы.

Для того чтобы стать курсантом следственно-экспертного факультета Академии Министерства внутренних дел, необходимо:

— лично до 1 апреля 2020 года обратиться в Борисовский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь по адресу: г. Борисов, ул. Рабочий Химик, 13 (тел.: 8-0177-70-89-13; 8-0177-70-89-11) либо в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области;

— пройти собеседование и получить справку-рекомендацию;

— до 15 апреля 2020 года подать в Борисовское районное управление внутренних дел заявление и справку-рекомендацию Следственного комитета о поступлении на следственно-экспертный факультет Академии МВД для последующего оформления личного дела;

— пройти профессиональный отбор (ВВК и т.д.);

— пройти централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку, обществоведению.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.academy.mia.by

Основными преимуществами и отличиями обучения на следственно-экспертном факультете Академии МВД Республики Беларусь от обучения в иных высших учреждениях образования республики являются:

— 4-летнее обучение за счет средств республиканского бюджета;

— гарантированное трудо-устройство по окончании обучения;

— отсутствие необходимости прохождения срочной службы в Вооруженных Силах;

— для нуждающихся — обес-печение проживанием в общежитии, расположенном по месту размещения СЭФ Академии МВД (ул. Багратиона, 85);

— обеспечение форменным обмундированием и питанием, выплата стипендий в зависимости от успехов в учебе.