«Благими намерениями…»: как родители одиннадцатиклассников убивают доверие к себе

Источник материала: Единство

Большинство одиннадцатиклассников весь год находятся под огромным давлением. Учителя в школе будут требовательны по всем предметам, а не только по тем трем, которые ученик выбрал для ЦТ. К этому объему работ прибавятся и занятия с репетиторами, а «вишенкой на торте» станет гиперзабота родителей, которые любыми средствами готовы сделать из своего чада вундеркинда за оставшиеся восемь месяцев.

Я окончила школу пять лет назад, и воспоминания об одиннадцатом классе в моей памяти еще свежи. Также мне приходилось общаться на эту тему со многими ровесниками. В результате вырисовалось множество разных сценариев. За одних родители все решили, на других взваливалась колоссальная нагрузка, третьи за свой выбор становились в глазах родни чуть ли не врагом народа… Безусловно, хороших историй тоже не счесть, но род человеческий учится не на них, а на ошибках – своих и чужих.

Этот материал предназначен для родителей одиннадцатиклассников. Если вы не узнаете себя в моих словах – что ж, тогда вы, вероятно, все делаете правильно. Но если узнаете – исправить ситуацию еще не поздно, ведь учебный год только начался.

«Без «корочки» тебя никуда на работу не возьмут»

Давайте начистоту. В ХХ веке иметь высшее образование было действительно престижно. Ведь это могло обеспечить хорошо оплачиваемую работу и высокие должности в крупных организациях. А нужно было это ради семей, которые, не в пример сегодняшним, были многодетными.

Но с каждым новым подрастающим поколением ценности меняются, и с этим нужно смириться. Да, сейчас модно зарабатывать и тратить на себя, а обзаводиться колоссальной ответственностью в виде детей многие и вовсе не торопятся. К тому же с каждым годом появляется все больше профессий, где зарабатывать хорошие деньги можно и без высшего образования. Да и существующие в наше время возможности для само-обучения могут помочь вашему ребенку стать специалистом в разных сферах деятельности. Сейчас многие компании ищут сотрудников непосредственно по имеющимся у них знаниям, а не по наличию и цвету диплома. Ведь, к примеру, можно стать замечательным визажистом, окончив лишь курсы, и в месяц зарабатывать больше, чем главный бухгалтер с красным дипломом и десятками лет опыта.

К чему я веду: чтобы быть успешным и найти работу, высшее образование совсем не обязательно. Поговорите со своим ребенком: возможно, он вовсе не хочет становиться банкиром, а чувствует в себе кулинарные способности и был бы не прочь стать поваром. И о чем бы он ни мечтал, не принижайте его выбор – так вы сохраните его уверенность в себе и укрепите доверие к вам.

«Это хорошая специальность, с ней без работы не останешься»

Раз в несколько лет невероятно популярными становятся отдельные специальности, и на них начинают «валить» толпы выпускников школ, которые сами или по воле родителей хотят заполучить эту востребованную профессию. Помните, такой ажиотаж был на юристов? А на деле рынок просто пресыщается кад-рами, большинство из которых еще и плохо подготовлены или вовсе не чувствуют себя на своем месте. По-настоящему пробивные ребята смогут добиться успеха, а прочим придется искать хоть какое-нибудь место.

И снова решение проблемы кроется в откровенной беседе с ребенком. Спросите, чего он хочет. Если он не может определиться с профессией – помогите ему сначала определиться с предметами, которые он может и хочет сдать, а на основе этого уже ищите варианты. Даже если итоговый выбор специальности окажется неверным, человеку будет намного проще уйти в другую сферу с тем же набором знаний. И не придется жить с осознанием, что зря сдавал физику и математику, четыре года потратил, получая модную ныне специальность программиста, тогда как на самом деле хочет учить языки и быть переводчиком.

«Никаких гулянок, сам(-а) потом мне спасибо скажешь»

Если уж ваш ребенок все-таки нацелился на получение «вышки», ему понадобится и помощь репетиторов, и собственное упорство, чтобы знания не пропали зря. Также в 11 классе начинается активная работа «на аттестат», ведь его средний балл является важной составляющей при поступлении. Из-за этого многие родители начинают фактически «душить» свое чадо, заставляя и в школу ходить (где обязательно нужно получать 9-10, не меньше!), а после нее – к репетиторам. После репетиторов – делать задания от них же вперемежку с уроками. А как же погулять? Потом погуляет, когда все сдаст.

И это большая ошибка. С таким режимом ребенок не станет гением – он превратится в зацикленную на оценках тень самого себя, которая будет убиваться из-за любого просчета и нервно трястись из-за каждой мелочи. Лишение общения с друзьями также на пользу не пойдет. Высока вероятность того, что такие «забитые» отличники постараются сбежать подальше от вас, дорогие родители, чтобы поступить в другой город, где этот «тоталитарный режим» ослабнет. А там, за границей родительского авторитета, такие «забитыши» быстро пускаются во все тяжкие – вы понимаете, что я имею в виду, – лишь бы наверстать упущенное за подготовкой к поступлению.

Что делать в такой ситуации? Для начала примите то, что оценки не должны быть для вас важнее, чем психологическое здоровье ребенка. Разве вы хотите, чтобы последний год в школе он вспоминал с содроганием, а в роли своих мучителей видел вас? В череде уроков и занятий у репетитора у ребят обязательно должна быть возможность вырваться хоть на пару часов из процесса обучения и заняться тем, чем хочется, – встретиться с друзьями, поковыряться в телефоне, поспать…

«Сколько можно спать? Ты же ничего не делаешь, когда ты успел устать?»

Эти вопросы по-настоящему болезненны для многих школьников, не только для одиннадцатиклассников. Не надо в выходные будить свое чадо, если, по-вашему, оно слишком уж долго спит. Ему и так непросто, а ваша, например, дача, на которую вам непременно нужно поехать в восемь утра в субботу, станет для него еще одним объектом тихой ненависти. Да и уборка в квартире – что, не может подождать до полудня, когда он проснется? Я не говорю о том, что вокруг будущего выпускника нужно ходить на задних лапках и все делать за него. Просто дайте ему выспаться и привести в порядок свои мысли после рабочей недели, ведь его репетиторы и школа – то же самое, что ваша работа. Школьник устает не меньше вашего, а потому просто дайте ему отдохнуть.

Если вы узнали себя в одном из этих описаний – признайте проблему и поговорите со своим ребенком. В свои 16-17 лет он уже чувствует себя личностью и хочет, чтобы взрослые признавали за ним это право. Разговор на равных – вот что может дать вам возможность изменить ситуацию и помочь сыну или дочери не только выбрать свое будущее, но и проникнуться уважением к родителям.

Многие спустя время осмысливают свои отношения с родителями и приходят к одному из двух выводов: «Я сделаю все, чтобы у нас с моим ребенком были такие же отношения» или «Я никогда не повторю ошибок своих родителей».

Разве вы хотите, чтобы ваш ребенок выбрал для себя второе?

Мария КУРЧЕНОК