Всего один день билеты на конференцию «Деловой интернет» можно забрать за половину стоимости!

Источник материала: Tut.by

Иногда нужен всего один знак, чтобы решиться на что-то! Сегодня, 18 октября, этим знаком может стать «Черная пятница» на Afisha.tut.by, которая снизила стоимость билета на международную конференцию «Деловой интернет» на половину.





Акционный билет можно приобрести за 44,5 рубля. Для этого необходимо использовать промокод PALOVA*.

«Деловой интернет» пройдет 22 ноября в Минске на площадке Прайм Холл (Пр-т. Победителей, 65). Международные спикеры расскажут про рекламу в мобайл и соцсетях, нативную рекламу, тренды Восточной и Западной Европы, США, Digital-продвижение для роста продаж, сервисы для маркетологов, дизайн в интернет-рекламе, борьбу с негативом, ситуационный маркетинг, работу с поколением Z.

На конференции можно будет услышать кейсы IAB Russia, Яндекс, 1С-Битрикс, Lamoda, Look At Media, TUT.BY, Aviasales и других известных брендов.

Забирайте свой билет с промокодом PALOVA на 50% дешевле здесь .

*Для физических лиц промокод действует только 18.10.2019. Юридические лица могут произвести оплату до 22.11.2019 по выставленному счету 18.10.2019.