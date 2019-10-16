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Всего один день билеты на конференцию «Деловой интернет» можно забрать за половину стоимости!
17.10.2019 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Иногда нужен всего один знак, чтобы решиться на что-то! Сегодня, 18 октября, этим знаком может стать «Черная пятница» на Afisha.tut.by, которая снизила стоимость билета на международную конференцию «Деловой интернет» на половину.
Акционный билет можно приобрести за 44,5 рубля. Для этого необходимо использовать промокод PALOVA*.
На конференции можно будет услышать кейсы IAB Russia, Яндекс, 1С-Битрикс, Lamoda, Look At Media, TUT.BY, Aviasales и других известных брендов.
Забирайте свой билет с промокодом PALOVA на 50% дешевле
*Для физических лиц промокод действует только 18.10.2019. Юридические лица могут произвести оплату до 22.11.2019 по выставленному счету 18.10.2019.
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Иногда нужен всего один знак, чтобы решиться на что-то! Сегодня, 18 октября, этим знаком может стать «Черная пятница» на Afisha.tut.by, которая снизила стоимость билета на...
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