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Онлайн-голосование на сайте детского «Евровидения» стартует 22 ноября
17.10.2019 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Онлайн-голосование на официальном сайте детского конкурса песни «Евровидение» стартует 22 ноября, сообщила корреспонденту
«В соответствии с правилами международного конкурса, белорусы смогут поддержать представителя страны на международном форуме Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию «Пепельный» в интернете. На официальном сайте конкурса
График подготовки Елизаветы Мисниковой к детскому «Евровидению-2019» насыщенный. Юная исполнительница занимается вокалом, хореографией, встречается со стилистами, дает интервью. Во время репетиций белорусская конкурсантка развивает дыхание, чтобы легко переходить с низких нот на высокие и обратно и при этом одновременно танцевать. «В ее хите теперь 40% английских слов от общего текста. Также новая аранжировка композиции», — отметила руководитель пресс-службы.
В Белтелерадиокомпании состоялась встреча творческой команды Елизаветы Мисниковой с профессиональными стилистами. Они обсудили сценические образы юной исполнительницы и балета, который будет выступать с ней на гала-концерте.
Что касается балета белорусской участницы, то теперь вместе с ней на сцене будут выступать четверо парней. «Все они представители современной молодежи, позиционируют себя как приверженцы уличного стиля. Мы подготовили несколько эскизов образов, в которых ребята выйдут на сцену, но сошлись на том, что это будет Sport Luxe. В костюмах планируем использовать эластичные ткани и неопреновые сетки для легкости движений», — отметила стилист Жанна Леонова. К слову, в предыдущие годы она работала с такими представителями Беларуси на конкурсе, как Надежда Мисякова, Руслан Асланов, Александр Миненок и Хелена Мерааи.
Детское «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в польской Гливице. Представительница Беларуси исполнит композицию «Пепельный».
Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания — с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007-м — Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями». В 2018 году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского «Евровидения» и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене «Минск-Арены» выступили юные артисты из 20 стран.
Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору — Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза. По традиции прямую трансляцию финального концерта будут вести телеканалы «Беларусь 1» и международный спутниковый «Беларусь 24», а также официальный сайт медиахолдинга
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Онлайн-голосование на официальном сайте детского конкурса песни «Евровидение» стартует 22 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы...
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