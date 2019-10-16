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Спустя три месяца в Брянской области России отыскали подростков, которые летом в Новолукомле сбежали от родителей

17.10.2019 18:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брянской области России отыскали двух подростков, которые пропали в Витебской области еще в июле. Перед этим между родителями 14-летней девушки и ее 17-летним парнем произошла размолвка.


Фото предоставлено Алексеем Щербиком

Напомним, в июле 17-летний житель Самары Илья Любас приехал почти за полторы тысячи километров к 14-летней Ангелине Щербик. Сама девушка живет в России, но летом была у родного отца на каникулах в Новолукомле (Витебская область). Подростки около года переписывались в соцсетях и в Новолукомле наконец встретились.

«Дочери тогда было только 13 лет, и я говорил, что еще рано заводить отношения с парнем. Она спросила, не будем ли мы с женой против, если Илья приедет в Новолукомль. Мы были против. Но он приехал, без нашего согласия», — рассказывал тогда TUT.BY отец девочки Алексей.

Разговор мужчины с подростком не сложился. А через пару дней Ангелина с Ильей пропали. Как позже выяснила милиция, подростки вместе уехали в Витебск, затем в Лиозно, а оттуда на автобусе добрались до приграничного населенного пункта, где, видимо, по лесу и перешли границу. Документы девушки остались дома.

И вот новость — подростков отыскали, живыми и здоровыми! Это подтвердили TUT.BY в Чашникском РОВД и витебском поисковом отряде «Надежда».

«Ангелина вместе с отцом и одним из наших волонтеров уже едет в Беларусь. Илья еще в полиции Брянской области, там идет разбирательство», — рассказали волонтеры отряда.

На днях по российскому ТВ в программе «Пусть говорят» рассказали о том, как ищут подростков. Говорят, многие люди из сюжета узнали их и сообщили в органы. Но и парень с девушкой тоже видели выпуск и решили, наконец, выйти на связь. До этого от них не было никаких вестей, более того, они умышленно отказались от мобильных телефонов.

Из разговора с подростками выяснилось, что первое время они жили на деньги Ильи, которые тот заработал в Самаре еще до приезда в Новолукомль. С наступлением холодного сезона подростки перебрались в дачный поселок, где к осени порядком опустело, и сами вели хозяйство: собирали грибы, консервировали капусту и так далее. Из техники у них был лишь плейер, общались подростки только между собой.

«Встреча Ангелины с отцом прошла хорошо. Они позвонили и маме, девушка говорила, что соскучилась и все осознала. Конфликта нет. Думаю, ребята теперь поняли, что неправильно поступили и родители очень за них переживали», — добавили в отряде.

Волонтеры говорят, что после того как ребята пропали было даже возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве — такова процедура при исчезновении человека в России.

В отряде уточнили, что изначальный конфликт случился не из-за того, что родители были против общения подростков — вопрос был о совместном проживании. Теперь, надеются все, конфликт будет исчерпан, тем более родители девушки вроде бы и не желают, чтобы у Ильи были проблемы с законом.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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