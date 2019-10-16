В Могилевском облисполкоме подвели итоги «горячей линии» по изучению вопроса обеспечения населения доступными и качественными банными услугами

Источник материала: Кировец

В сентябре текущего года в Могилевском облисполкоме было организовано проведение «горячей телефонной линии» по изучению вопроса обеспечения населения региона доступными и качественными банными услугами. В течение месяца граждане высказывали мнение об организации работы бань и душевых применительно к населенному пункту по месту их проживания, а также обращались с предложениями по улучшению деятельности в данном направлении.

Во время телефонной линии поступило 37 звонков по вышеназванной тематике, сообщили в управлении по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома. Наиболее активными были жители Осиповичей и Осиповичского района (11 обращений), Глуска и Глусского района (6), Могилева (5), Могилевского района (4), Мстиславля и Мстиславского района (3), Шклова и Шкловского района (3), Чериковского района (2). По одному звонку зафиксировано от населения Кричева, Климовичского и Бобруйского районов.

Заявители просили оказать содействие в возобновлении работы бань в таких населенных пунктах как агр. Катка Глусского района, Вейно и Межисетки, д. Амховая Могилевского района, агр. Мазолово Мстиславского района, д. Городец Шкловского района, агр. Вязье и ст. Верейцы Осиповичского района, Осиповичи (ранее находилась на балансе ТРУП «Могилевское отделение железной дороги).

Поступали предложения граждан об изменении графиков работы бань, открытии в них буфетов, парикмахерских, необходимости выполнения ремонтных работ в зданиях. Граждане также жаловались на высокую стоимость помывок, отсутствие льгот для пенсионеров.

Все замечания и предложения по качеству предоставляемых банных услуг сформированы в отдельный перечень и, по поручению руководства облисполкома, направлены по принадлежности для рассмотрения и принятия мер в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. №2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».