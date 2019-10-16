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В Могилевском облисполкоме подвели итоги «горячей линии» по изучению вопроса обеспечения населения доступными и качественными банными услугами

17.10.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В сентябре текущего года в Могилевском облисполкоме было организовано проведение «горячей телефонной линии» по изучению вопроса обеспечения населения региона доступными и качественными банными услугами. В течение месяца граждане высказывали мнение об организации работы бань и душевых применительно к населенному пункту по месту их проживания, а также обращались с предложениями по улучшению деятельности в данном направлении.

Во время телефонной линии поступило 37 звонков по вышеназванной тематике, сообщили в управлении по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома. Наиболее активными были жители Осиповичей  и Осиповичского района (11 обращений), Глуска и Глусского района (6), Могилева (5), Могилевского района (4), Мстиславля  и  Мстиславского  района (3), Шклова и Шкловского района (3), Чериковского района (2). По одному звонку зафиксировано от населения Кричева, Климовичского и Бобруйского районов.

Заявители просили оказать содействие в возобновлении работы бань в таких населенных пунктах как агр. Катка Глусского района, Вейно и Межисетки, д. Амховая Могилевского района, агр. Мазолово Мстиславского  района, д. Городец Шкловского района, агр. Вязье и ст. Верейцы Осиповичского района, Осиповичи (ранее находилась на балансе ТРУП «Могилевское отделение железной дороги).

Поступали предложения граждан об изменении графиков работы бань, открытии в них буфетов, парикмахерских, необходимости выполнения ремонтных работ в зданиях. Граждане также жаловались на высокую стоимость помывок,  отсутствие льгот для пенсионеров.

Все замечания и предложения по качеству предоставляемых банных услуг сформированы в отдельный перечень и, по поручению руководства облисполкома, направлены по принадлежности для рассмотрения и принятия мер в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. №2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

Работа облисполкома по изучению мнения населения о качестве предоставляемых услуг в различных сферах будет продолжена. Следите за новостями в рубрике «Изучаем мнение населения».

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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В сентябре текущего года в Могилевском облисполкоме было организовано проведение «горячей телефонной линии» по изучению вопроса обеспечения...
 
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