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Успеть до полуночи. Сегодня последний день, когда можно переписаться онлайн

18.10.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня последний день, когда можно переписаться онлайн. Заполнить анкеты через интернет получится до 23.59.59 18 октября.


Фото: Pixabay.com

— Анкеты всех белорусов, которые захотят переписаться онлайн и авторизируются в системе до 23.59.59 18 октября, поступят нам, — предупреждает Жанна Василевская, зампредседателя Национального статистического комитета. — При этом неважно, закончит человек их заполнять в 00.15, 00.30 или, например, в 00.40. Система все учтет.

Переписаться онлайн можно на сайтах census.by или перепись.бел. Адреса тех, кто ответит на все вопросы в интернете, уберут из базы, и переписчики к ним не придут.

При этом человеку, который заполнил бланки в Сети, система выдаст сертификат о том, что он переписался. И если так случится, что в дверь к респонденту переписчик все-таки позвонит, человеку достаточно будет показать сохраненное свидетельство и заново заполнять ничего не понадобится.

Напомним, перепись проходит с 4 по 30 октября. Тем, кто не успеет заполнить анкеты в интернете, можно будет ответить на вопросы анкет на стационарных участках. Посмотреть их адреса и найти ближайший к дому можно тут.

Ходить по домам и квартирам переписчики будут с 21 по 30 октября. Позвонить в вашу дверь они могут с 9.00 до 21.00.

Отметим, что переписываться или нет — это желание человека.

— По Закону «О переписи населения» все обязаны принять участие в переписи, — ранее рассказывала TUT.BY Жанна Василевская. — Но тех, кто это проигнорирует, никаких административных взысканий не ждет. Для примера, жителей Польши или Венгрии за такое штрафуют. С другой стороны, люди должны понимать: участвовать в переписи — очень важно. Ведь в зависимости от данных, которые мы получим, ближайшие десять лет будет формироваться развитие социальной, экономической и других сфер. Поликлиники, школы, транспорт — все это появляется, исходя из данных переписи.

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Сегодня последний день, когда можно переписаться онлайн. Заполнить анкеты через интернет получится до 23.59.59 октября.
 
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