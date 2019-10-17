Годовщина того самого референдума, наши машины, спорт, секс и съеденная лошадь - все за вчера

Вчера было 15 лет с момента, как в Беларуси прошел референдум, позволивший Александру Лукашенко (и в будущем, возможно, не только ему) избираться президентом более чем на два срока — и идея президента тогда получила «колоссальную, ошеломляющую поддержку» в 79,42% голосов избирателей. «Я сделаю все, чтобы народ не пожалел о своем выборе, о том, что он меня поддержал», — сказал тогда Лукашенко. Вот здесь можно почитать о том, как это было, а мы можем вам предложить подписаться еще и на нашу новую рассылку «Важные новости» — там оперативно и кратко будем раскрывать суть реально важных страновых и мировых событий. Так что подписывайтесь — и узнавайте о действительно важных событиях первым.
Давайте, наверное, кратко объясним вам, что известно о Богачевой и что это вообще было? Пока вопросов больше, чем ответов. Факты, путаные заявления белорусских официальных лиц, а главное — контекст, не очень вписываются в простую версию. Непростую же вам вот здесь разложит политический обозреватель Юрий Дракохруст.
Кстати, некоторых потенциальных кандидатов в депутаты — например, оппозиционных Канопацкую, Анисим, Губаревича и др. — не зарегистрировали. В чем дело — читайте здесь. А Марию Василевич, как думаете?..
А куда уходят наши известные чиновники? О них все забывают, сами они также неохотно рассказывают о своей новой деятельности. Мы постарались восполнить несколько пробелов — и вот здесь расскажем вам, где сейчас Шапиро, Катеринич и другие.
Продолжаем следить за «делом медиков». В суде выступил бизнесмен Сергей Шакутин, который молчал под следствием и провел больше года в СИЗО — и рассказал, почему у него не было необходимости давать другим обвиняемым взятку, про «принципиальную позицию быть честным» и почему считает, что его оговорили.
Наблюдали вчера и за судом над анархистом Дмитрием Полиенко. Ранее его обвинили в злостном хулиганстве, порче имущества и оскорблении бывшего главы МВД Игоря Шуневича. До заседания фигурант, находясь в клетке, неожиданно достал острый предмет и несколько раз себя ранил, потом сделал предложение своей девушке… Ну, а потом стало известно, что в обновленном обвинении остался лишь один эпизод.
AUTO.TUT.BY подробно изучил автопарк страны. У белорусов — более 3 млн личных авто, самой редкой маркой оказался Maybach, а самой популярной… Как думаете?
Пока цветут каштаны, мы поговорили с белорусами, которые внешне отличаются от большинства. Сталкиваются ли они с расизмом, ксенофобией? Чувствуют ли себя дома? Знакомьтесь, наши герои — Хана, Васим, Дэннис, Валерия и Расим. Кто-то из них родился в Беларуси, кто-то прожил здесь всю свою сознательную жизнь — и за каждым из них стоит интересная история.
А вот Юрий Самонов жил в самом центре Минскаеще после войны — и рассказал нам, каким запомнил город. Представляете, по Интернациональной еще ходит трамвай, в здании теперешней чайханы «Баклажан» — лавка по продаже керосина, а улица Немига еще не стала широкой… Кстати, минчане, вы в курсе, что на улице Якуба Коласа закрылся тот самый «Спортмастер»?! Что случилось, куда ушла эпоха?
Спустя три месяца в России отыскали подростков, которые летом в Новолукомле сбежали от родителей. Что с ними было — читайте здесь.
Представляете, водитель пригородного автобуса высадил школьницу, у которой не было справки учащегося и денег на проезд! «Дочке 11 лет, внешне она тоже выглядит как ребенок, — говорит мама. — Неужели этого недостаточно, чтобы без справки понять: она школьница?» Автобус уехал, ребенок остался на остановке, а мама теперь пишет жалобы в инстанции.
И держите историю о том, как байкер после мотослета «продул» гаишникам 0,5 промилле… и вернул права через суд. А что, так можно было?
18-летняя норвежка съела свою лошадь, теперь ее ненавидит весь мир. А Ольден, которая, кстати, учится на повара, считает, что все сделала правильно. Вы-то сами как думаете? На самом деле это очень печальная история.
Видели когда-нибудь, как работают собаки-спецназовцы? Мы посмотрели, как они искали наркотики и взрывчатку наперегонки — и показываем вам.
О СПОРТЕ
Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд — да с каким счетом! Последние две игры «зубры» не забивают…Что говорит тренер? Хотя что тут говорить — болеем за наших и дальше и желаем им поскорее нас порадовать!
Вы знали, что заместителем председателя президиума Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств стал… шоумен Вадим Галыгин? Решили узнать, как продюсер, сценарист и ведущий связан с единоборствами — и какой у Галыгина личный ЗОЖ. Ладно-ладно, о «Comedy Club» тоже будет.
Еще поговорили с сексологом о сексе и… спорте. «Спорт — это как бы сублимация мужской цели в жизни. Победить всех. Быть начальником. Быть „сверху“. Это нормально для мужчины — стремиться, расти, быть лучшим, неважно где». Очень интересный разговор — здесь.
Кстати, вот вам отличная идея от минских дворников: давайте вместе потрясем осенние деревья, чтобы с них скорее упали все листья, мы проскочили период серости и дождей — и выпал первый снег. А пока, чтобы не тосковать (хотя чего тосковать-то в сегодняшние +18°С!), вспомните «Фабрику звезд» и имена тех, кто когда-то был дико популярным. Что, уже не можете? Ну хоть напоете «В кулачке моем звезда, к уху приложу — звенит, остальное — ерунда, так сердечко говори-и-ит»? Улыбайтесь — и хорошего нам всем дня!
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.