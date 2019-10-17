Годовщина того самого референдума, наши машины, спорт, секс и съеденная лошадь - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера было 15 лет с момента, как в Беларуси прошел референдум, позволивший Александру Лукашенко (и в будущем, возможно, не только ему) избираться президентом более чем на два срока — и идея президента тогда получила «колоссальную, ошеломляющую поддержку» в 79,42% голосов избирателей. «Я сделаю все, чтобы народ не пожалел о своем выборе, о том, что он меня поддержал», — сказал тогда Лукашенко. Вот здесь можно почитать о том, как это было , а мы можем вам предложить подписаться еще и на нашу новую рассылку «Важные новости» — там оперативно и кратко будем раскрывать суть реально важных страновых и мировых событий. Так что подписывайтесь — и узнавайте о действительно важных событиях первым .





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О СПОРТЕ

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд — да с каким счетом ! Последние две игры «зубры» не забивают… Что говорит тренер ? Хотя что тут говорить — болеем за наших и дальше и желаем им поскорее нас порадовать!





Вы знали, что заместителем председателя президиума Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств стал… шоумен Вадим Галыгин? Решили узнать, как продюсер, сценарист и ведущий связан с единоборствами — и какой у Галыгина личный ЗОЖ . Ладно-ладно, о «Comedy Club» тоже будет.

. Ладно-ладно, о «Comedy Club» тоже будет. Еще поговорили с сексологом о сексе и… спорте. «Спорт — это как бы сублимация мужской цели в жизни. Победить всех. Быть начальником. Быть „сверху“. Это нормально для мужчины — стремиться, расти, быть лучшим, неважно где». Очень интересный разговор — здесь .





Все новости четверга, 17 октября

Кстати, вот вам отличная идея от минских дворников: давайте вместе потрясем осенние деревья , чтобы с них скорее упали все листья, мы проскочили период серости и дождей — и выпал первый снег. А пока, чтобы не тосковать (хотя чего тосковать-то в сегодняшние +18°С!), вспомните «Фабрику звезд» и имена тех, кто когда-то был дико популярным. Что, уже не можете ? Ну хоть напоете «В кулачке моем звезда, к уху приложу — звенит, остальное — ерунда, так сердечко говори-и-ит»? Улыбайтесь — и хорошего нам всем дня!

Ваша редакция