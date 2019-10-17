|
Еще погреемся на солнышке! Погода в Витебске в выходные
18.10.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе в Витебске был
19 октября, в субботу, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +10…12°С, днем — +14…16°С.
20 октября, в воскресенье, сухой погожий день. Днем до 15 градусов тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе в Витебске был побит суточный рекорд самой высокой температуры - столбик термометра на городской метеостанции поднялся почти до +21°C. В выходные дни...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)