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Еще погреемся на солнышке! Погода в Витебске в выходные

18.10.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Витебске был побит суточный рекорд самой высокой температуры — столбик термометра на городской метеостанции поднялся почти до +21°C. В выходные дни также ожидается теплая, без осадков погода, сообщает Белгидромет.

19 октября, в субботу, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +10…12°С, днем — +14…16°С.

20 октября, в воскресенье, сухой погожий день. Днем до 15 градусов тепла.

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Теги: Витебск
 
 
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На этой неделе в Витебске был побит суточный рекорд самой высокой температуры - столбик термометра на городской метеостанции поднялся почти до +21°C. В выходные дни...
 
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