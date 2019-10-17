Еще погреемся на солнышке! Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Витебске был побит суточный рекорд самой высокой температуры — столбик термометра на городской метеостанции поднялся почти до +21°C. В выходные дни также ожидается теплая, без осадков погода, сообщает Белгидромет.

19 октября, в субботу, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +10…12°С, днем — +14…16°С.

20 октября, в воскресенье, сухой погожий день. Днем до 15 градусов тепла.

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