Бабье лето продолжается! Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Продолжаем радоваться теплому октябрю, друзья! Эти выходные в Могилеве будут такими же солнечными, как и вся неделя. И никаких дождей! А вот со следующей недели начнется похолодание, но не сильное — так говорит предварительный прогноз.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 18 октября, днем будет +16°С и солнечно. Ночью — +9°С.

В субботу будет +12…+16°С — и тоже солнечно и практически безветренно.

Такая же погода будет и в воскресенье, 20 октября: +12…+16°С, в основном, солнечно. Правда, облаков будет немного больше.

А вот в понедельник станет пасмурно, начнется постепенное похолодание. Прогнозируют +12…+15°С, туман, а ночью — дождь и, возможно, даже грозу.

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