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Бабье лето продолжается! Погода в Могилеве в выходные
18.10.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продолжаем радоваться теплому октябрю, друзья! Эти выходные в Могилеве будут такими же солнечными, как и вся неделя. И никаких дождей! А вот со следующей недели начнется похолодание, но не сильное — так говорит предварительный прогноз.
Сегодня, 18 октября, днем будет +16°С и солнечно. Ночью — +9°С.
В субботу будет +12…+16°С — и тоже солнечно и практически безветренно.
Такая же погода будет и в воскресенье, 20 октября: +12…+16°С, в основном, солнечно. Правда, облаков будет немного больше.
А вот в понедельник станет пасмурно, начнется постепенное похолодание. Прогнозируют +12…+15°С, туман, а ночью — дождь и, возможно, даже грозу.
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А вот на следующей неделе начнется похолодание, но не сильное.
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