ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бабье лето продолжается! Погода в Могилеве в выходные

18.10.2019 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Продолжаем радоваться теплому октябрю, друзья! Эти выходные в Могилеве будут такими же солнечными, как и вся неделя. И никаких дождей! А вот со следующей недели начнется похолодание, но не сильное — так говорит предварительный прогноз.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 18 октября, днем будет +16°С и солнечно. Ночью — +9°С.

В субботу будет +12…+16°С — и тоже солнечно и практически безветренно.

Такая же погода будет и в воскресенье, 20 октября: +12…+16°С, в основном, солнечно. Правда, облаков будет немного больше.

А вот в понедельник станет пасмурно, начнется постепенное похолодание. Прогнозируют +12…+15°С, туман, а ночью — дождь и, возможно, даже грозу.

За точным прогнозом в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вот на следующей неделе начнется похолодание, но не сильное.
 
Новости дня
Новости общества
 
Годовщина того самого референдума, наши машины, спорт, секс и съеденная лошадь - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика