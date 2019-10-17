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Снимаем куртки и достаем купальники. Странная погода в Гомеле в октябрьские выходные
18.10.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Солнечные дни, теплый ветерок и золотые листья над головой и под ногами — все это слишком хорошо, чтобы длиться долго? А вот и нет. В выходные октябрь продолжит нас удивлять. Только посмотрите, какой прогноз
В субботу и воскресенье гомельчан ожидает просто отличная погодка — будет солнечно и +19°С.
Отличных выходных, друзья, и не сгорите на шезлонге!
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Отличных выходных, друзья, и не сгорите на шезлонге!
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