Снимаем куртки и достаем купальники. Странная погода в Гомеле в октябрьские выходные

Источник материала: Tut.by

Солнечные дни, теплый ветерок и золотые листья над головой и под ногами — все это слишком хорошо, чтобы длиться долго? А вот и нет. В выходные октябрь продолжит нас удивлять. Только посмотрите, какой прогноз обещает на уик-энд pogoda.by.

В субботу и воскресенье гомельчан ожидает просто отличная погодка — будет солнечно и +19°С.

Отличных выходных, друзья, и не сгорите на шезлонге!

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