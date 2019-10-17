«Если б я был мэром». Дмитрий хочет построить на месте «золотых» туалетов водопады (и это еще не все!)

Источник материала: Tut.by

Если бы мэров в Беларуси выбирали, то у нашего следующего участника Дмитрия Илонца были бы все шансы на победу. И знаете почему? Да потому, что он предлагает то, что понравится многим из вас — например, на месте «золотых» туалетов он построил бы… водопады. Как вам такое, Петр Алексеевич?



Было / Стало

Построил бы спорткомплексы шаговой доступности

Первым делом построил бы многофункциональные спортивные комплексы в каждом районе. Ведь сегодня, чтобы отвести ребенка на какие-то занятия или просто сводить в бассейн, нужно ехать через весь город. А все должно быть в каждом районе в шаговой доступности: тренажерный зал, бассейн, занятия борьбой, каратэ, танцы, футбольная площадка, помещения для настольного тенниса. Только так можно отвлечь наших детей от компьютеров и планшетов и сохранить им здоровье.

Почистил бы Сож

У нас изумительно красивый парк, но спускаясь к воде с набережной, можно просто ужаснуться: грязь, заросли и даже камыши. Нужно почистить хотя бы акваторию возле парка. Нет денег? Разместите объявление на TUT.BY, что чиновники просят обычных людей оказать финансовую помощь в сборе средств на чистку воды. Думаю мало кто остался бы к этой теме равнодушным. Кроме этого огромная проблема — это обмеление Сожа. Не знаю, каким образом можно было бы решить эту проблему, но ее нельзя оставлять без внимания.

Расширил бы дорогу в Новобелице

Промежуток дороги от улицы Ленинградской и до Международной крайне узок, особенно в часы пик. Его необходимо расширять, тем более, что такая возможность есть.

На остановках же необходимы карманы для заезда общественного транспорта.

Построил бы подземные переходы

Гомелю нужно больше подземных пешеходных переходов. Это сократит время остановки транспорта и повысит безопасность пешеходов. Особенно такое нужно практиковать в местах, где расположены детские сады и школы.

Ну и, наконец, водопады

На месте «золотых» туалетов, которые построили на набережной, я бы соорудил огромные водопады с круговой циркуляцией воды. А снизу разместил бы скамейки, чтобы люди наслаждались красивым видом.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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