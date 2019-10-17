«Если б я был мэром». Брестчанин Павел хочет аквапарк, океанариум и другую скорость на дорогах (и мы тоже)

Источник материала: Tut.by

Если бы председателем Брестского горисполкома стал Павел, в городе появился бы океанариум, аквапарк, музей городского транспорта, пуфики на набережной и больше пешеходных улиц. На самом деле — вряд ли, но помечтать-то в рамках творческого конкурса «Если бы я был мэром» можно.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Поезд «Крепость — пуща»

В первую очередь город нужно обустроить так, чтобы туризм попал в ряды основных источников дохода. Нужна, например, обзорная площадка, с которой можно детально рассмотреть город и Брестскую крепость. От главной достопримечательности можно построить трамвайные пути до выезда из города к центральной городской больнице. Также Брестская крепость должна стать отправной точкой для экскурсионного паровоза до Беловежской Пущи.





Хостелы и гостиницы

Город нуждается в хостелах и гостиницах. Ведь многие путешествуют через Брест транзитом, останавливаясь в городе на день-два, чтобы посмотреть достопримечательности. Именно поэтому, чтобы гостей города стало больше, нужно строить отели с разными ценовыми категориями. Если люди путешествуют на автодоме, должны быть специально отведенные места для их парковки.





Городской сад можно облагородить так, чтобы горожанам было приятно прогуливаться по дорожкам, а туристам — интересно и с пользой проводить там время.

Также стоит завершить проект по обустройству зоны отдыха «Красный двор»: заасфальтировать дорогу, доделать стоянку, облагородить пляж и поставить ограждения.

Больше пешеходок

От площади Ленина улицу Пушкинскую можно сделать пешеходной до бульвара. Также стоит сделать пешеходной улицу Куйбышева от улицы Мицкевича до Гоголя — в городе создается новое пространство на месте бывшего завода — «Консерва», куда будет удобно добираться пешком.

Здания старого автовокзала и Брестского рынка следует демонтировать и создать многоуровневую парковку.

Музеи и экскурсии

Музей истории развития городского транспорта может стать прекрасным местом для досуга — для посетителей будут организованы экскурсии. Также можно проводить экскурсии на теплоходах по реке, чтобы туристы и местные знакомились с историей строительства города и развития речного порта.





Соответственно, набережная должна обеспечивать горожан всем необходимым во время прогулок — в теплое время года территория может быть занята креслами-пуфами и уличными диванчиками, а также должен быть фудкорт с различными видами заведений общепита, где обязана присутствовать национальная белорусская кухня.

Конечно, город должен быть красив не только в светлое время суток, поэтому можно создать оригинальную подсветку зданий на всех улицах Бреста.

Общественный транспорт перекрасить, мост расширить

Для удобства использования нужно перекрасить весь городской транспорт и маршрутки в один цвет, а такси сделать только желтыми — туристам будет легче, а местным жителям доставлять эстетическое удовлетворение из-за однородности цветовой палитры. Современные технологии, такие как Wi-Fi в автобусах и других видах транспорта и места для зарядки устройств в поручнях, помогут модернизировать транспортную систему. Можно установить валидаторы, которые будут считывать проездные карты. Нужно ввести экологически чистый транспорт в городе: запустить электробусы. Для всего городского транспорта следует выделить полосу, чтобы во время заторов на дорогах люди вовремя добирались до нужных им мест.

Также стоит расширить мост на бульваре Шевченко и восстановить Суворовский мост. На Московском шоссе, проспекте Машерова и улице Ленина стоит убрать все наземные пешеходные переходы и построить подземные для обеспечения безопасности людей.

Частный сектор нужно выложить плиткой. Также можно отремонтировать ливневки — во многих местах они находятся выше дорожного покрытия, что не обеспечивает слив воды с дороги. Нужно усовершенствовать систему водоотводящих каналов города.

Концертный зал, арт-пространства и торговые центры

В городе нельзя обойтись без концертного зала.

Еще одной немаловажной составляющей должны становиться арт-пространства, в которых современные художники, архитекторы и скульпторы смогут проявлять свою творческую инициативу.

Строительство новых торговых центров может значительно увеличить доходы города: в них нужно разместить сетевые магазины одежды и обуви, аксессуаров и электроники.

Парки, сады, спорт, океанариум

Спорт постоянно развивается, поэтому для обеспечения горожан местами для тренировок и выполнения физических упражнений нужно создавать спортивные площадки, а также скейт-парки. Если у людей нет собственных велосипедов, самокатов, скейтов и прочего, можно организовать точки их проката. Так как спорт напрямую связан со здоровьем, обустраивать площадки и скейт-парки нужно в Парке культуры и отдыха имени 1-го мая, где растет большое количество деревьев и царит атмосфера спокойствия.





В городском саду нужно отсыпать больше пешеходных дорожек и установить лавочки.

Если говорить об отдыхе, то нельзя обойти стороной парк аттракционов с колесом обозрения — в любом городе должно быть место, в котором можно испытать море положительных эмоций.

Также нужно открыть океанариум, в котором жители и гости города смогут познакомиться с различными морскими обитателями, посетить шоу с дельфинами и посмотреть на акул. А еще хорошо бы построить аквапарк.

Строительство стадиона тоже может благополучно отразиться на экономике города: туристы и футбольные фанаты будут посещать его, обеспечивая туристский поток.

Пьянству и табакокурению бой

Чтобы позаботиться о здоровье горожан, нужно запретить продажу крепких алкогольных напитков и сигарет в супермаркетах и местах, через которые ходят дети и подростки. Можно строить реабилитационные приюты, где людей обеспечат бесплатным питанием и необходимой медицинской помощью, а также помогут восстановить документы и найти жилье.

Стоит отметить, что деятельность построенного аккумуляторного завода может негативно отразиться на экологии города, поэтому нельзя допустить введение его в эксплуатацию.

Электромобили — в массы

Стоит упомянуть и электромобили — современный вид транспорта, не загрязняющий природу. Стимулом для их покупки может послужить возможность бесплатной подзарядки в черте города и на заправочных станциях, находящихся на трассах.

Можно пересмотреть скоростные ограничения: в пределах города скорость не должна превышать 50 км/ч, в частном секторе разрешена 40−50 км/ч, на территории учебных заведений 20−30 км/ч, а вот по Московской и проспекту Машерова можно ехать со скоростью 70−80 км/ч



Фото: Михаил Осипенко

Районы, кварталы, налоги

Чтобы каждый район соответствовал своему названию, можно создавать отличительные черты: если название района связано с фамилией выдающейся личности, изобразить на одном из домов портрет данного человека или поставить ему памятник. Например, название микрорайона Ковалево происходит от одноименной деревни, где жители занимались ковкой. Ещё один примечательный микрорайон — Вулька. Название связано со словом «воля», то есть, это поселение с жителями, временно освобожденными от налогов.

В спальниках можно строить многоуровневые или подземные парковки для экономии места, а во дворах сеять газон и строить современные детские площадки с резиновым покрытием.

Наш город должен стать хорошим местом для развития малого и большого бизнеса, ведь, находясь в свободной экономической зоне, он предусматривает предоставление налоговых и таможенных льгот.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .