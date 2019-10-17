До +20! Странная октябрьская погода в Бресте в эти выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, обещает pogoda.by .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Утром субботы ожидается переменная облачность, возможен туман с видимостью до 800 метров. Температура воздуха составит +10…12°С. Во второй половине дня будет небольшая облачность без осадков, столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.

Воскресное утро также будет с туманом. Утром термометр покажет +10…13°С, днем потеплеет до +20°C.

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