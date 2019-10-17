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До +20! Странная октябрьская погода в Бресте в эти выходные
18.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут теплыми, обещает
Утром субботы ожидается переменная облачность, возможен туман с видимостью до 800 метров. Температура воздуха составит +10…12°С. Во второй половине дня будет небольшая облачность без осадков, столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.
Воскресное утро также будет с туманом. Утром термометр покажет +10…13°С, днем потеплеет до +20°C.
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Утром возможен туман.
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