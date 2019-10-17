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«Советская колбаса казалась чудесной из-за дефицита». Репортаж с мясокомбината
18.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кулинарная история
Мясники небольшой гродненской скотобойни удивились бы, увидев, как за 107 лет изменилось их рабочее место. Сейчас здесь выпускают около 400 наименований самой разной мясной продукции: колбасы, сырокопченые изделия, полуфабрикаты.
«Наши покупатели не жалеют деньги на свое здоровье»
— У нас большой и разнообразный ассортимент, который часто обновляется, — говорит генеральный директор предприятия Олег Иванов. — Не боимся экспериментировать с сочетаниями ингредиентов и рецептами.
Мы поговорили о ценах на продукцию.
— Они действительно не самые низкие. Но мы понимаем, что наши покупатели не жалеют денег на свое здоровье, покупают качественную еду за адекватные деньги, — объясняет директор. — Наши продукты не насыщаются дешевыми ингредиентами. Добавки в изделия вносятся по минимуму, чтобы придать им нужный вкус.
Россия — важный стратегический партнер мясокомбината:
— В портфеле экспорта она занимает до 97%. И радует, что гродненское качество там всегда в цене.
Число потребителей, к которым ежедневно отправляется 100 тонн колбасы в день и 25 тонн полуфабрикатов «Гродненского мясокомбината», совсем скоро увеличится. Генеральный директор уверен, что до конца этого года у них появится аккредитация на поставки в Китай. В эти же сроки здесь планируют получить сертификат «Халяль», чтобы работать с рынком Ближнего Востока и, в частности, с Узбекистаном.
— Мы делаем продукты, а значит, не можем работать на склад. Поэтому мне важны не только сиюминутные показатели. Надо понимать, как будет развиваться ситуация в перспективе, — делится Олег Иванов.
Директора волнует миграция трудовых ресурсов:
— Это особенно актуально в нашем приграничном регионе. Поэтому, когда есть возможность производить и отгружать продукцию, появляется уверенность в завтрашнем дне. У людей нет повода думать о том, чтобы искать работу на стороне и лучшую жизнь за границей.
«Для коптильного дыма используем опилки бука»
Пообщавшись с руководителем, мы отправились на производство. Там нас встретила главный технолог предприятия Ольга Корбан:
— Когда говорят: «крафтовая колбаса, крафтовая ветчина», хотят подчеркнуть традиционность продукта, его особенность и искусность мастера, который это изготавливал. Так можно сказать и о нашей продукции: мы используем традиционные рецепты со всего мира и ручной труд настоящих профи.
Каждый месяц предприятие выпускает 20 тонн «Пармской» ветчины — примерно 10 тысяч кусков.
— Это одна из моих самых любимых позиций. Готовится вручную с добавлением только натуральных специй из России, Беларуси, Чехии, а для создания коптильного дыма используются опилки дорогой породы дерева — бука. Наши мастера учились в Италии, побывали там на многих производствах, — рассказывает Ольга.
Мы заходим в цех сырокопченых изделий и надеваем специальные халат, бахилы и шапки. Но оказывается, что просто спецодежды и обработки рук для входа в этот цех недостаточно. У нас забирают сумки, просят снять с пальцев кольца. Заполняем специальные гостевые анкеты, еще раз обрабатываем руки и обувь специальными дезинфектантами. И только после этого путь свободен.
— Первая остановка — участок обвалки, — объявляет начальник цеха Ирина Васильева. — Здесь свиные туши делятся на части, которые по ленте отправляются на дальнейшую разделку и обработку.
В цеху работает современная система очистки воздуха, а температура не поднимается выше 6°C: благодаря этому сырье сохраняется лучше. Работники помещения не пересекаются с сотрудниками других подразделений: для них сделаны отдельные входы, гардероб и столовая, тара для мяса и инструменты.
Каждый «шаг» мяса фиксируется в штрихкоде. Еще там указаны фамилии работников, занятых на смене. Фактически продукты имеют «паспорта».
— Почему-то у нас любят спрашивать: «А что из классики советских времен вы производите до сих пор?». Мое мнение: нельзя всю жизнь проводить в ностальгии по прошлым годам, — считает Ирина. — Мы же спокойно и нормально пользуемся новыми авто и бытовой техникой, а колбасу почему-то хотим есть из прошлого или даже позапрошлого веков. Поверьте, она казалась нам настолько чудесной только потому, что была в дефиците.
Специалист говорит, что нынешний уровень технологий, санитарии, стандартов качества и безопасности гораздо выше, чем в прошлом веке:
— Я в своей профессии с 1978 года и точно знаю, о чем говорю. Все компьютеризировано. У некоторых сотрудников в телефонах есть программы, которые позволяют следить за процессом производства ежесекундно.
На участке посола и созревания мясо несколько раз проверяют
Второй этап обработки мяса: идеально ровные куски, отобранные вручную, натирают смесью специй.
Затем они перемещаются на участок посола и созревания. Здесь в воздухе витают ароматы чеснока и перца, а в огромных чанах томятся куски будущей
Переходим в соседний зал, где уже засоленные куски раскладывают на специальные рамы и отправляют на сушку этажом выше.
В специальных камерах выдерживается определенная температура, влажность и задается направление воздуха, чтобы каждый кусок высох равномерно. Там же мясо наполняется ароматом дымка.
Потом каждый кусочек кладет в термоусадочный пакет. Тот отправляется в специальную машину, где при температуре 90°С создается вакуумная среда.
После этого идут обсушка, обтирание и наклеивание этикетки.
Каждый кусок финально взвешивается. Затем «Пармская» укладывается в коробки из гофрокартона и разъезжается по магазинам.
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Рассказываем, как налажено производство Гродненского мясокомбината. *Партнерский материал
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