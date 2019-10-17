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«Если б я был мэром». Гродненка Анастасия лишит чиновников личных водителей и пересадит в автобус

18.10.2019 09:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас Гродно? Шутка! TUT.BY проводит конкурс с бо-о-ольшим призом (продлили прием историй)">проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель мог прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Гродненка Анастасия предлагает чиновникам ездить на общественном транспорте (хотя б время от времени) и мечтает о строительстве за городом мотодрома.


Фото: @djtaller, instagram.com

Анастасия, будучи мэром, ввела бы в Гродно такую практику: все чиновники и депутаты, которых избрали на выборах, по истечении срока своих полномочий должны отчитаться о том, как они исполняют свои предвыборные обещания. Также они должны нести материальную ответственность за неудачные и провальные проекты, которые были реализованы под их руководством.

Также девушка считает, что чиновникам и другим представителям власти не надо пользоваться услугами личных водителей — мол, сами могут управлять своими или служебными автомобилями.

Также новая мэр внедрила бы новое правило: периодически все чиновники должны пользоваться общественным транспортом, чтобы прочувствовать все нюансы и «стать ближе» к жителям города. Вот так горожане могли бы, не отходя от поручня и по пути на работу, рассказать о своих проблемах.


Фото: photo.bymedia.net

Внедрилась бы Анастасия и в работу ГАИ. Она считает, что ее деятельность должна быть направлена сугубо на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Можно организовать, например, рассылку оповещений об изменении скоростного режима и знаков на дорогах города.

Будучи мэром, девушка предложила бы построить мотодром и автодром около города. Она считает, что в Гродно существует проблема: с каждым годом растет число мотоциклистов, водителей, которые любят скорость и драйв. Вместе с этим растет и число горожан, недовольных шумом и опасной манерой вождения. Надо что-то с этим делать — например, гонять можно было бы на новых автодромах.


Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Также девушка считает, что в Гродно необходимо создать интерактивный музей. Современным людям (а особенно детям) скучно просто рассматривать экспонаты за стеклом.

Вы давно были в музее в замке, спрашивает Анастасия? Дети откровенно скучают, зачастую смотрителей в зале больше, чем посетителей…

Начать стоило бы со строительства музея истории и быта наших предков, где бы посетители могли не только посмотреть на экспонаты, но и поучаствовать в каких-то процессах. Хорошим примером могут служить деревни-музеи, где гостям предлагается своими руками скосить сено, приготовить масло или сыр, поучаствовать в старинных обрядах. Особенно интересно это должно быть городским детям, которые иногда уверены, что молоко «в бутылках на дереве растет».


Фото: Сергей Серебро

Есть предложения у Анастасия и по озеленению города. Она считает, что надо выбрать растение, которое бы украсило наш город и одновременно стало его символом. Например, сакура — это Япония, розы — Вена в мае, тюльпаны — Голландия. А в Гродно что? Хотелось бы, чтобы и Гродно вызывал такие ассоциации. Растение должно быть высажено на всех клумбах, в кадках возле гостиниц и ресторанов, чтобы через какое-то время символ Гродно стал узнаваемым.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

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Теги: Гродно
 
 
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А еще, будучи мэром, девушка предложила бы построить мотодром и автодром около города.
 
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