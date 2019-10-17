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«Если б я был мэром». Близнецы сняли крутое видео, как управлять Витебском через смартфон

18.10.2019 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наши следующие участники конкурса «Если б я был мэром» — братья-близнецы из Витебска Александр и Андрей Микитенко. Ребята решили «замутить» целый видеоролик на эту тему. Александр выступает в роли градоначальника, причем по сюжету он в этой должности уже целых 10 лет. А Андрей берет у него интервью — как господину мэру удалось сделать так, чтобы Витебск процветал.


Скриншот конкурсного видеоролика братьев Микитенко

— Нам с братом — 32 года, мы работаем в частной мебельной фирме, а в свободное время снимаем видео для своего канала на YouTube, — рассказал Александр Микитенко.

Вот краткая «предвыборная» программа мэров-близнецов:

  • Отказаться от дорогих административных зданий. Перевести госуправление в Сеть — и мэр сможет управлять городом с телефона.
  • Нужна программа по привлечению инвесторов. Условия для них такие: ноль налогов на 5−10 лет.
  • В городе много заводских пустырей. Отдать их бизнесменам «за так», но с гарантией вложения денег: то есть по всем договорам четко прописать контракты по европейскому стандарту. По такому принципу привлечь инвестора для стройки развлекательного парка за Ледовым дворцом (либо на другой площадке).

  • Отказаться от расходов на содержание того, что может работать в частных руках: отели, футбольный и хоккейный клубы, транспорт.
  • «Синий дом», безусловно, должен быть синим. Причем этому зданию - городскому мему на Ленина, 28 стоит присвоить такой же адрес: «Синий дом».
  • Площадь Победы нужно реконструировать, совместив ее прежний вид с прошлым.
  • Построить огромный современный скейт-парк.
  • Отказаться от трамваев на улицах Гагарина и Титова, заменив их на троллейбусы. Это позволит существенно увеличить проезжую часть. А вот трамваи можно пустить в Билево — через новый перекресток возле телезавода.
  • Создать интернет-форум для решения городских проблем путем общения с жителями.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Витебск
 
 
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Александр выступает в роли градоначальника, причем по сюжету он в этой должности уже целых 10 лет. А Андрей берет у него интервью - как господину мэру удалось сделать...
 
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