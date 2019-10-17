«Если б я был мэром». Близнецы сняли крутое видео, как управлять Витебском через смартфон

Источник материала: Tut.by

Наши следующие участники конкурса «Если б я был мэром» — братья-близнецы из Витебска Александр и Андрей Микитенко. Ребята решили «замутить» целый видеоролик на эту тему. Александр выступает в роли градоначальника, причем по сюжету он в этой должности уже целых 10 лет. А Андрей берет у него интервью — как господину мэру удалось сделать так, чтобы Витебск процветал.



Скриншот конкурсного видеоролика братьев Микитенко

— Нам с братом — 32 года, мы работаем в частной мебельной фирме, а в свободное время снимаем видео для своего канала на YouTube, — рассказал Александр Микитенко.

Вот краткая «предвыборная» программа мэров-близнецов:

Отказаться от дорогих административных зданий. Перевести госуправление в Сеть — и мэр сможет управлять городом с телефона.

Нужна программа по привлечению инвесторов. Условия для них такие: ноль налогов на 5−10 лет.

В городе много заводских пустырей. Отдать их бизнесменам «за так», но с гарантией вложения денег: то есть по всем договорам четко прописать контракты по европейскому стандарту. По такому принципу привлечь инвестора для стройки развлекательного парка за Ледовым дворцом (либо на другой площадке).

Отказаться от расходов на содержание того, что может работать в частных руках: отели, футбольный и хоккейный клубы, транспорт.

«Синий дом», безусловно, должен быть синим. Причем этому зданию - городскому мему на Ленина, 28 стоит присвоить такой же адрес: «Синий дом».

Площадь Победы нужно реконструировать, совместив ее прежний вид с прошлым.

Построить огромный современный скейт-парк.

Отказаться от трамваев на улицах Гагарина и Титова, заменив их на троллейбусы. Это позволит существенно увеличить проезжую часть. А вот трамваи можно пустить в Билево — через новый перекресток возле телезавода.

Создать интернет-форум для решения городских проблем путем общения с жителями.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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