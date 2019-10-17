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ГАИ и «Белнефтехим» рассказали, как подготовиться к зимнему автосезону

18.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ГАИ и «Белнефтехим» рассказали, как подготовиться к зимнему автосезону
Госавтоинспекция и концерн «Белнефтехим» во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА напомнили автовладельцам, что необходимо сделать при подготовке к зиме.

Первое, на что обращает внимание ГАИ, это замена летних шин на зимние. «В соответствии с законодательством три зимних месяца на авто должны стоять зимние шины, — напомнил официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей. — Это шины, на которых есть одна из трех маркировок: снежинка в контуре горы, буквы M и S (между ними могут быть различные знаки) или надпись all seasons». Также следует проверить, работают ли «дворники», залита ли «незамерзайка».

«Если выпал снег, то перед началом движения нужно очистить от него свой автомобиль, чтобы обеспечить обзор, почистить поворотники, фары. Также не стоит забывать прогревать авто», — продолжил Станислав Соловей.

Что касается вождения, ГАИ рекомендует учитывать погодные условия. Так, при появлении гололеда стоит в начале движения попробовать резко затормозить на небольшой скорости в безопасном месте. Это нужно, чтобы почувствовать, как автомобиль ведет себя на дороге. Важно помнить и то, что с выпадением снега увеличивается тормозной путь.

В «Белнефтехиме» считают, что главный фактор, который может вызывать осложнения с точки зрения эксплуатации транспортного средства в зимний период, — это использование топлива, не соответствующего сезону.

«Поэтому важно своевременно использовать запасы дизельного топлива, которые имеются в баке и не соответствуют сезону, и заполнить бак зимним дизтопливом», — напоминает заместитель председателя концерна Владимир Сизов.

Он также советует автовладельцам своевременно менять масло, а также масляный и топливный фильтры.

«Если останется какая-то часть летнего топлива, может произойти отложение парафинов. Соответственно, это приведет к сложностям с эксплуатацией транспортного средства», — пояснил Владимир Сизов.

По информации БелТА.

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ГАИ и «Белнефтехим» рассказали, как подготовиться к зимнему автосезонуГАИ и «Белнефтехим» рассказали, как подготовиться к зимнему автосезонуГАИ и «Белнефтехим» рассказали, как подготовиться к зимнему автосезонуГАИ и «Белнефтехим» рассказали, как подготовиться к зимнему автосезонуГАИ и «Белнефтехим» рассказали, как подготовиться к зимнему автосезонуГАИ и «Белнефтехим» рассказали, как подготовиться к зимнему автосезону

 
 
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> Госавтоинспекция и концерн «Белнефтехим» во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА напомнили автовладельцам, что необходимо сделать при подготовке к зиме....
 
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