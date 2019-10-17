Сегодня последний день онлайн-переписи населения

Источник материала: Полесская правда



Сегодня в Беларуси завершается этап онлайн-переписи населения. Зарегистрироваться для заполнения анкеты через интернет можно будет до 23.59.59.

В интернет-переписи населения по данным на 9.30 18 октября приняли участие уже более 1,833 млн человек.

Для онлайн-переписи был выделен продолжительный период — с 4 по 18 октября. Параллельно работают мобильные стационарные участки по заявкам организаций. Белорусам предоставили право выбора — заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте, если организация использует возможности мобильных участков.

Пользователи интернета могут заполнить анкету самостоятельно по адресам www.перепись.бел и www.census.by, используя при этом ресурс межбанковской системы идентификации. Кстати, это могут сделать как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи МСИ. Первые — войдя с помощью логина и пароля, вторые — через СМС-код (указав свой идентификационный номер и номер мобильного телефона). Пройдя процедуру входа, человек получает предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Остается дополнить его недостающей информацией. Таким образом можно переписать не только себя, но и всю свою семью.

С 4 октября начали работу стационарные участки (всего их 644), на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами, а также графиком работы. Эти пункты будут доступны весь период переписи — до 30 октября. Переписаться можно на любом стационарном участке независимо от места жительства. Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября.

Одна из главных задач переписи — узнать максимально точное количество населения страны. Белстат рассчитывает, что с использованием всех нынешних новаций получится переписать максимальное количество людей. К слову, на 1 августа в Беларуси проживали 9 млн 454,1 тыс. человек.

По информации БелТА .

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