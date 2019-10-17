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В столице задержали мужчину, который растил коноплю в кухонной тумбочке

18.10.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оперативники отделения по наркоконтролю задержали в Минске 35-летнего мужчину по подозрению в выращивании запрещенных растений. Парник был обустроен в обычной кухонной тумбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Милиция обнаружила на кухне у мужчины парник со всем необходимым: вентиляторами, светодиодными лампами и теплоотражающей подложкой. Оттуда сотрудники достали 4 горшка с коноплей.

Кроме того, в квартире фигуранта нашли около 4 граммов марихуаны. Он пояснил, что выращивал растения исключительно для себя. Милиция сейчас проверяет информацию.

Известно, что подозреваемый работает наладчиком оборудования на одном из предприятий в столице. В квартире проживает с семьей.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

 
Теги: Минск
 
 
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