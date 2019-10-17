|
В столице задержали мужчину, который растил коноплю в кухонной тумбочке
18.10.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оперативники отделения по наркоконтролю задержали в Минске 35-летнего мужчину по подозрению в выращивании запрещенных растений. Парник был обустроен в обычной кухонной тумбе. Об этом
Милиция обнаружила на кухне у мужчины парник со всем необходимым: вентиляторами, светодиодными лампами и теплоотражающей подложкой. Оттуда сотрудники достали 4 горшка с коноплей.
Кроме того, в квартире фигуранта нашли около 4 граммов марихуаны. Он пояснил, что выращивал растения исключительно для себя. Милиция сейчас проверяет информацию.
Известно, что подозреваемый работает наладчиком оборудования на одном из предприятий в столице. В квартире проживает с семьей.
Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас его действиям дают оценку следователи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)