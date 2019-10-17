Лукашенко: Мы готовим руководителей. Академия управления при президенте должна стать главным вузом

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 18 октября побывал в Академии управления при президенте Беларуси. Он заявил, что это учреждение должно стать главным вузом страны. Он хотел бы успеть при своей президентской жизни построить новую академию: не только с точки зрения новых корпусов, но и с точки зрения преподавания по новым методикам и программам, передает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент заявил, что будущие управленцы должны обладать всесторонними знаниями, в том числе в сфере ИТ-технологий, но это не значит, что в Академии должны готовить программистов. «Мы готовим управленцев и руководителей», — отметил Лукашенко и заявил, что они должны обладать следующими качествами: лидерство, подготовленность и амбициозность.

Президент также поговорил со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками вуза. Во время встречи он отметил, что Академия управления при президенте Беларуси должна стать главным вузом.

— Не только как мы это преподносим, но как это понимают наши люди. Мы должны это сделать в понимании нашего общества, — сказал глава государства.

По его словам, Академия управления должна сконцентрировать усилия на подготовке управленцев новой формации.

— Меняется мир, меняется общество. Требования к компетенциям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему должны приходить управленцы новой формации — руководители с ярко выраженными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивированные и нацеленные на высокий результат, — заявил он.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко подчеркнул, что хотел бы успеть при своей президентской жизни построить новую академию: не только с точки зрения новых корпусов, но и с точки зрения преподавания по новым методикам и программам. «Практико-ориентированный вуз, куда бы стремились поступить все не только из нашей страны, но и из-за рубежа», — отметил он.

Президент заявил, что «за четверть века мы создали устойчивую модель управления, стабильную в своих базовых ориентирах. Они просты и понятны каждому: суверенитет нашей страны, благополучие граждан и справедливое отношение к людям, единство общества».

Президенту доложили о структуре и основных направлениях деятельности вуза, рассказали, как ведется подготовка кадров в Институте госслужбы, Институте управленческих кадров, Научно-исследовательском институте теории и практики госуправления, а также как работает Центр сопровождения АИС «Резерв».