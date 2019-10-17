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Белорусы могут ехать в Индию по электронной визе. Она дешевле обычной

18.10.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусам разрешили въезжать в Индию по электронной визе. Эту информацию TUT.BY подтвердили в посольстве Индии в Минске.


Фото: Андрей Кот, TUT.BY

Теперь и белорусы могут путешествовать по Индии по электронной визе. Податься на нее и заплатить визовый сбор можно онлайн. Подтверждение, что вы получили визу придет по электронной почте. Его нужно распечатать и показать во время миграционного контроля в аэропорту Индии. Затем вам поставят штамп в паспорт.

Электронная виза бывает пяти категорий: туристическая, деловая, медицинская, для медицинского сопровождения людей и виза для поездок на конференции. Как написано на официальном ресурсе indianvisaonline.gov.in, онлайн-заявку на визу нужно подать минимум за четыре дня до путешествия.

Электронная виза стоит дешевле, чем обычная, цена зависит от страны, гражданином или гражданкой которой вы являетесь. Например, визовый сбор за 30-дневную туристическую визу для белорусов с апреля по июнь — 10 долларов, с июля по март — 25 долларов, годовая — 40 долларов, сбор за визу на 5 лет — 80 долларов. Сбор за обычную туристическую визу, если на нее подаваться через консульство в Минске, сроком до года — 100 долларов.

Биометрические данные туриста, приехавшего по электронной визе, обязательно зафиксируют по прилету в Индию.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусам разрешили въезжать в Индию по электронной визе. Эту информацию TUT.BY подтвердили в посольстве Индии в Минске.
 
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