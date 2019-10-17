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Белорусы могут ехать в Индию по электронной визе. Она дешевле обычной
18.10.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусам разрешили въезжать в Индию по электронной визе. Эту информацию TUT.BY подтвердили в посольстве Индии в Минске.
Теперь и белорусы могут путешествовать по Индии по электронной визе. Податься на нее и заплатить визовый сбор
Электронная виза бывает пяти категорий: туристическая, деловая, медицинская, для медицинского сопровождения людей и виза для поездок на конференции. Как написано на официальном ресурсе
Электронная виза стоит дешевле, чем обычная, цена зависит от страны, гражданином или гражданкой которой вы являетесь. Например,
Биометрические данные туриста, приехавшего по электронной визе, обязательно зафиксируют по прилету в Индию.
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Белорусам разрешили въезжать в Индию по электронной визе. Эту информацию TUT.BY подтвердили в посольстве Индии в Минске.
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