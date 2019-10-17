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В Минской области подростка будут судить за попытку кражи ящика с пожертвованиями

18.10.2019 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершено расследование дела в отношении подростка, которого подозревают в попытке украсть ящик с пожертвованиями на одной из заправок в Минском районе. Изначально он с друзьями утверждал: это была лишь шутка, ящик выносили на спор. Но при изучении биографии фигуранта выяснилось, что его уже наказывали за подобное. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Скриншот видео УВД Миноблисполкома

30 июля 17-летний подросток в компании друзей пришел на заправку в Минской области. Они купили что нужно, а на выходе парень прихватил ящик для пожертвований, который стоял у дверей. Оператор заправки заметил это и вместе с одним из клиентов догнал подростка, после чего вызвал милицию.

На момент осмотра в ящике, уточняет СК, находились деньги в разной валюте на общую сумму 264 рубля, которые жертвовали в адрес людей с ограниченными возможностями.

Изначально подросток и компания, по данным милиции, отнекивались и уверяли, что просто поспорили, как незаметно вынести ящик. Но оказалось, подозреваемый за аналогичный поступок состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

«В марте этого года в одном из магазинов столицы, действуя в сговоре с иными лицами, также похитил ящик для пожертвований», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Тогда эти действия были квалифицированы как мелкое хищение и подростку вынесли предупреждение. Но история повторилась.

Теперь юноша находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса (Покушение на открытое хищение имущества) уже передано прокурору для направления в суд. За это грозит ограничение или лишение свободы.

 
 
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Раньше подростка уже ловили на подобном. Но тогда он получил лишь предупреждение, а теперь его ждет суд.
 
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