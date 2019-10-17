В Минске две женщины выдали себя за переписчиц и украли деньги у пенсионерки

Источник материала: Tut.by

В Минске две женщины притворились переписчицами и похитили деньги у пенсионерки. Их разыскивают, об этом сообщает Следственный комитет.

В среду, 16 октября, две женщины выдали себя за переписчиц и проникли в дом 85-летней пенсионерки. Там они похитили 85 рублей. Следователи и милиция сейчас устанавливают личность женщин, изучают записи камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело.

Управление Следственного комитета по Минску напоминает:

по месту жительства граждан переписчики начнут работу только с 21 октября;

переписчик должен предъявить удостоверение и паспорт;

у работника с собой будет сумка со специальным логотипом и планшет;

если вы сомневаетесь, не впускайте в квартиру незнакомых людей. Вы можете побеседовать на лестничной площадке;

как правило, пожилые люди в силу своего возраста и состояния здоровья являются более доверчивыми. Побеседуйте об этом с родными и близкими.