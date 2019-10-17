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В Минске две женщины выдали себя за переписчиц и украли деньги у пенсионерки
18.10.2019 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске две женщины притворились переписчицами и похитили деньги у пенсионерки. Их разыскивают, об этом
В среду, 16 октября, две женщины выдали себя за переписчиц и проникли в дом 85-летней пенсионерки. Там они похитили 85 рублей. Следователи и милиция сейчас устанавливают личность женщин, изучают записи камер видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело.
Управление Следственного комитета по Минску напоминает:
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Их разыскивают, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет.
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