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Минчанам открыли самый быстрый путь в Варшаву

18.10.2019 13:32 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

После реконструкции трассы М6 изменился самый короткий и быстрый маршрут из Минска в польские города. На поездку в Варшаву в направлении Гродно навигаторы Google и Яндекса дают от 6 часов 11 минут. Это меньше, чем по M1.

Раньше самая короткая дорога в Варшаву вела через Брест. Но теперь, похоже, ехать быстрее в направлении Гродно. Карты Google оценивают путь по M6 в 6 часов 11 минут. В сервисе Яндекса: строго на запад – 6 часов 21 минут, на юго-запад – 7 часов 14 минут.

По новой трассе маршрут на 10 км короче – 540 км, а границу пройти проще. Схожая ситуация с поездкой из Минска в Белосток: навигаторы пророчат получасовую экономию, если ехать по M6.

Реконструкцию трассы М6 планируют полностью завершить до конца года. Стоимость работ – около 240 млн. долларов. Протяженность трассы составляет 272 км. Магистраль ведет из Минска в Гродно, где на въезде построен торгово-развлекательный комплекс Triniti – один из крупнейших в стране. Новая дорога проложена по европейским стандартам с 7-метровой проезжей частью в каждую сторону, обочиной в 3,75 метра и 5-метровой разделительной полосой. Расчетная скорость – 100 км/ч, однако это ограничение обещают со временем пересмотреть.

В будущем Гродно планирует зарабатывать на транзите и замкнуть на себе шопинг-трафик. В городе открывается ТРК Triniti площадью 82 тыс. кв.м. с флагманскими магазинами международных брендов. Те бренды, которые уже представлены в столице, откроются в Гродно в новом формате. Предполагается, что здесь будут закупаться и те, кто проезжает городом транзитом.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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После реконструкции трассы М6 изменился самый короткий и быстрый маршрут из Минска в польские города. На поездку в Варшаву в направлении Гродно навигаторы Google и...
 
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