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В деревне под Молодечно нашли самогонный завод: изъято почти 13 тонн браги

18.10.2019 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция изъяла почти 13 тонн браги на самогонном производстве в деревне Заболотье, что в пяти километрах от Молодечно. Подробности сообщает УВД Миноблиспоклома.


По данным УВД, 27-летний мужчина наладил производство самогона с заводским размахом. В гараже за металлическим стеллажом с инструментом было спрятано отдельное помещение. А там — вполне функциональное производство на площади в 20 квадратных метров.

«Все механизировано, стояли котел, бражник, сухопарник и холодильник. В девяти полимерных емкостях бродила брага. Отработанный продукт сливался в забетонированные в землю колодцы, которые размещены на подворье», — рассказали в милиции.


По предварительным оценкам, за одну выгонку мужчина получал до 700 литров продукта.


Место для мини-завода выбрано укромное: одна избушка посреди леса, на хуторе. Но все выдал характерный сивушный запах в округе.

Фигурант нигде не работает, хотя за нарушение антиалкогольного закона не раз попадал в поле зрения милиции. Сельчанин утверждал, что гнал исключительно для себя, но объемы говорят о другом.

Дорогостоящий самогонный аппарат изъят, тонны браги уничтожены. «Бизнесмену» грозит очередной штраф.

 
 
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Место для мини-завода выбрано укромное: одна избушка посреди леса, на хуторе. Но все выдал характерный сивушный запах в округе.
 
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