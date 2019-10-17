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В Минске стали продавать васильки. Ученые объяснили, откуда взялись цветы в октябре

18.10.2019 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Выхожу вчера из метро, а в переходе васильки продают, — написала в редакцию читательница Марина. — Спросила, откуда цветы, женщина ответила — с поля. Но как такое может быть, ведь васильки цветут в июне?»


Фото: TUT.BY

По словам Марины, букетов у женщины было штук десять.

— Она рассказала, что на полях, которые еще не перепахали, до сих пор встречаются васильки. Правда, растут они не синим ковром, как это обычно бывает летом, а по одному. Собирать их тяжелый труд, — передает ту беседу читательница. — Стоит один букет 5 рублей.

В Институте экспериментальной ботаники НАН рассказали: действительно — васильки у нас чаще всего цветут в июне. Однако из-за того, что в последнее время появилась мода и спрос на эти цветы, люди стали выращивать декоративные сорта. А они радуют глаз не только летом, но и осенью.

— Люди высевают их не весной или на зиму, как это обычно бывает, а летом. В итоге семена прорастают и к осени начинают зацветать, — вводит в курс дела Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН. — Поэтому если вы видите, что в сентябре или октябре кто-то продает васильки, цветы у него, скорее всего, декоративные.

Однако в этом году из-за особенностей погоды действительно можно найти васильки в поле. Явление для октября очень редкое.

— Цветы на фото — это именно васильки с поля, лепестки у них раздвинутые, рыхлые, а у культурных форм они более плотные и более крупные, — объясняет Аркадий Скуратович. — На днях мой коллега тоже встретил в переходе женщину с васильками, и цветы у нее тоже были полевые.

Причина такой необычной ситуации — жаркие и засушливые май и июнь.

— Из-за погоды в этом году уже к концу мая растение почувствовало, что ему плохо, зацвело и дало семена. Они осыпались, и когда во второй половине лета пошли дожди, семена, что должны были взойти следующей весной, порадовали нас по второму кругу, — объясняет специалист.

— А значит ли это, что в следующем июне васильков не будет?

— Нет, конечно, будут. Они же не все взошли, — улыбается ученый. — У сорняков, к которым относятся и васильки, очень «хитрая» жизненная стратегия. У них часть семян всходит сразу, часть — попозже, часть — обязательно должна пережить зиму, а часть — всходит только через два года, три или даже пять лет. В отличие от цветения яблонь или груш, из-за того, что васильки вместо июня зацвели в октябре, ничего плохого не случится.

 
 
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На полях цветут васильки. Учены объясняют, как такое возможно
 
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