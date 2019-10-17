«До сих пор помню жару на сахарном заводе». Как 55 лет назад американцы на повозке приехали в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Это просто фантастика! Представьте: 1964 год, разгар холодной войны, СССР и Соединенные Штаты, мягко говоря, в не самых лучших отношениях. И вот удивленные советские жители наблюдают необычную картину — по дороге в фургоне, запряженном двумя лошадьми, едут американцы. Флаг США гордо развевается позади крытой повозки. Впрочем, многие жители Советского Союза и флага американского-то до этого не видели, но сразу как-то понимали, что эти шестеро — иностранцы. Про путешествующую из США в СССР семью Гиллис писала пресса по обе стороны океана. Путешественники даже попали на первую полосу The New York Times. А необычный вояж американцев за железный занавес начался в Бресте. 12 сентября 1964 года они пересекли границу с Польшей — и остановились около областного центра на ночлег…

TUT.BY нашел дочь путешественника Леона Гиллиса, который был главным инициатором вояжа, — Кэрол Понтон. Во время поездки в СССР ей было 17 лет.



Перед своим первым путешествием семья сфотографировалась около фургона. Тогда Леон со смехом заметил: «Вы все выглядели, как обычная семья, а не путешественники!» Но был не прав: американские журналисты писали, что Гиллисы — самая фотографируемая семья в Штатах того времени после Кеннеди. Фото: facebook.com/The-Last-Wagon-West

Собкор в БССР газеты «Известия» 12 сентября 1964 года передал в Москву по телефону важную и срочную новость: «В Брест прибыли необычные путешественники, совершающие поездку из США в Москву в старинном конном фургоне. В экипаже — супруги Гиллис — Леон Хилтон и Ивоне Марцелла — с тремя дочерьми и сыном».

К тому моменту за плечами американцев уже было одно большое путешествие — по Америке, в 1962 году они на той же повозке за 294 дня проехали от побережья до побережья. А потом решили покорить Европу и Советский Союз. И у них все получилось!



Кэрол — крайняя слева. Фото: из личного архива

Главным вдохновителем путешествий был, конечно отец семейства — Леон. Тогда ему был 41 год. В какой-то момент мужчина решил кардинально поменять свою жизнь и соорудил крытую конную повозку в стиле вестерн. Он назвал свой дилижанс «The Last Wagon West» — «Последний фургон Запада» — загрузил туда семью и поехал. Для того времени такие вояжи и то, что мужчина оставил стабильную работу управляющего рестораном в Ричмонде, было чем-то экстраординарным.



На дорогах в Советском Союзе.



В Советском Союзе.

— В путешествие по США на повозке наша семья отправилась потому, что родители хотели проводить как можно больше времени с нами и показать нам Америку в «черепашьем» темпе, чтобы мы ничего не упустили. В 1961 году по телевизору показывали много вестернов. Нам понравился сериал про ковбоев «Караван повозок» (Wagon Train) и мы подумали, что именно такой фургон — это очень классный транспорт для нашего путешествия. Мы, дети, ждали выезда с нетерпением — и тогда еще не представляли, насколько порой будет сложно, — рассказывает сейчас 72-летняя Кэрол.



Журнал «Life» за ноябрь 1964 год

Семья жила в фургоне, умывалась в реках, а еду им приносили чаще всего неравнодушные люди. Поэтому, вспоминает женщина, в первой поездке семейство потратило не очень много денег.



В Чехии.

Проехав по США, Леон решил продолжить свои путешествия — и вместе с детьми направился в Европу. До другого континента добирались на океанском лайнере Queen Mary. Двух лошадей, Веру и Марианну, необычным путешественникам в Голландии подарил бизнесмен Фредди Хайнекен (да-да, тот самый Альфред Генри «Фредди» Хайнекен — голландский бизнесмен, создатель пивоваренного холдинга Heineken. — Прим. TUT.BY), который потом на долгие годы стал хорошим другом Гиллисов.



С Фредди Хайнекеном. Фото: facebook.com/The-Last-Wagon-West

— Путешествие через Европу было для нас чем-то новым. Мы выехали из Амстердама в Москву в 1964 году во время холодной войны. Проехали Голландию, Францию, Люксембург, Германию, Чехословакию, Польшу, Беларусь и Россию. Везде нас встречали замечательно, особенно в странах коммунистического блока. Люди были гостеприимные, добрые и очень интересовались нашим путешествием, — рассказывает Кэрол.

Гиллисы ехали неспешно, часто останавливались в интересных для них местах. Например, разбили лагерь около Эйфелевой башни и жили там около 10 дней.



В одном из европейских городов. Фото: facebook.com/The-Last-Wagon-West

И везде фургон становился объектом внимания местных жителей. Особенно при виде крытой повозки радовались дети — они бежали за экипажем следом и с любопытством заглядывали внутрь.

— Люди всегда обращали на нас внимание, особенно в СССР. Некоторые просто останавливали свои машины посреди дороги, чтобы посмотреть на нас. Так парковаться было запрещено, поэтому они поднимали капоты своих автомобилей, мол, тормознули не на нас посмотреть, а из-за поломки. Дети так вообще шли за нашей повозкой по несколько миль, а взрослые, бывало, кидали под копыта наших лошадей цветы. Ночевали мы в повозке под тентом, а наутро очень часто находили на «водительской» сидушке буханки хлеба с солью. Как мы поняли — это знак гостеприимства. Это было очень кстати. Мы в Европе ели в маленьких кафешках, а в СССР они были только в городах, расстояние между которыми было очень большое, — вспоминает Кэрол.



В одном из советских колхозов. ​​​​Фото: из личного архива

На границу с Советским Союзом семья приехала 12 сентября 1964 года.

— В те годы посетить СССР было сложно. Мало кому это удавалось. Нам повезло получить в Польше советские визы. Более того, нам их выдали совершенно бесплатно — хотя по тем временам они могли нам обойтись в большую сумму. Вопреки ожиданиям, в поездке по Союзу нас никто не сопровождал. Мы могли ехать куда захотим и когда захотим, встречаться с кем угодно. В то время в США был всплеск интереса к жизни в СССР. Папа, который вырос в бедной семье, соглашался со многими социалистическими идеями, ему Советский Союз был близок. Он очень хотел встретиться с Хрущевым. И это бы стало логическим завершением нашего путешествия. К сожалению, никто нам не сказал, что еще за 7 дней до того, как мы приехали в Москву Хрущева уже отстранили от занимаемой должности. Папа не расстроился, просто был немного разочарован. Казалось невероятным уже то, что мы доехали до Москвы — никто не верил, что у нас получится, — рассказывает Кэрол.



Фото: minsk1067. livejournal

Правда, если по Западной Европе американцы путешествовали в количестве восьми человек, то за железный занавес отправилось только шестеро: один из сыновей четы вернулся в Америку, чтобы закончить образование, а старшая дочь Ли Энн застряла в ФРГ, где у нее случился роман с американским пилотом вертолета, который там базировался. Девушка вышла замуж и дальше с родителями не путешествовала.

— Из-за новостей в газетах и по радио мы боялись въезжать в Советский Союз. А оказалось, что многие из публикаций были обычной пропагандой. Люди были очень дружелюбные и постоянно задавали вопросы о нашем путешествии. Помню, я тогда подумала: «Наверное, они к нам так тепло относятся потому, что видят перед собой таких же простых людей, как они сами». В СССР мы ехали из польского Тересполя. Переночевали возле пункта пропуска на польско-советской границе и двинулись дальше. На границе нашу повозку осмотрели, и нам разрешили проехать на советскую сторону.



Фото: facebook.com/The-Last-Wagon-West

В Бресте с путешественниками встретился корреспондент советского журнала «Огонек». Леон тогда рассказывал журналисту:

— Я — простой человек и предпринял свое путешествие только для того, чтобы посмотреть мир и показать его своим детям. Вместе с тем, я патриот своей земли, хотя и не считаю, что США — это предел мечты. У нас немало таких проблем — вроде миллионов безработных — которые не делают народ счастливым.

Кэрол рассказывает: их отец всегда говорил, что поездка эта для того, чтобы показать детям жизнь.

— Поэтому в какой бы город мы ни приезжали, мы всегда посещали местное производство и музей. До сих пор помню, какая жара стояла на сахарном заводе в Беларуси (скорее всего, речь идет о Жабинковском. — Прим. TUT.BY).



Журнал «Soviet life» за 1965 год. Семья Гиллис на площади Победы в Минске.

Посещали Гиллисы и колхозы, бывали в гостях у простых жителей. Например, ужинали под Минском у Ольги Шатиковой, бухгалтера одного из сельхозпредприятий страны. А в одном из белорусских колхозов местные мужики помогали им править подковы лошадей.



В Могилевской области.

А еще семья попала в кинохронику — художественную и документальную. Так, фургон можно увидеть в полнометражной ленте «Беларусьфильма» «Любимая» и в киножурнале «Новости дня. Хроника наших дней» № 41 за 1964 год.

Вот пароконный дилижанс медленно едет по центральным улицам белорусской столицы в потоке машин и автобусов, вот поворачивает на площадь Победы. Минчане собрались на тротуарах и приветствуют путешественников. Событие!

Есть похожая кинохроника из Москвы: широкие улицы, улыбающиеся москвичи и необычная повозка посередине проезжей части. В столице СССР Гиллисы помимо проезда по главным улицам города, погуляли на Красной площади. И даже отстояли очередь в мавзолей Ленина.

Путешествие по Европе у семьи Гиллис заняло около года. Примерно пять месяцев они провели в странах соцлагеря, остальные — на Западе.



На Красной площади



В очереди к мавзолею

— Из путешествия по СССР запомнились живописные пейзажи, маленькие города и люди. Почему-то до сих пор я помню, как женщина под Смоленском выкапывала картошку в поле. А еще очень выделялся Минск. Он выглядел как-то иначе, не так, как остальные советские города. Все было красиво и наполнено историей. Мы хотели издать книгу по итогам своих путешествий. На сегодняшний день она написана наполовину. Пишем и сейчас. К счастью, сохранились наши дневники, фотографии, вырезки из газет, — говорит Кэрол.





Путешествие закончилось в Москве. Американская семья возвращалась домой сначала на машине до Амстердама, а потом на корабле Statendam в США. Фургон увезли с собой, загрузив его в контейнер. Что касается лошадей, то одна из них — Марианна — заболела в России.

— Семь ветврачей приехали к нам из Москвы, чтобы ее спасти. К сожалению, не удалось. Вторую лошадь, Веру, мы подарили колхозу под Москвой, — говорит Кэрол. — Из путешествия мы привезли много писем, значков, игрушек, монеток, книг и фотографий, но самое ценное — это память о людях и их доброте. Благодаря им, мы осилили весь путь. Мы всегда хотели проехать в повозке по Европе и СССР еще раз, но на новое путешествие уже больше никогда не было ни денег, ни времени: работа, школа, заботы. Та поездка оставила много приятных воспоминаний: встреча с мистером Хайнекеном в Амстердаме, неделя под Эйфелевой башней в Париже, Минск, ужин в гостях у родителей Юрия Гагарина и наш проезд на повозке по широким улицам Москвы, — вспоминает Кэрол.

Леон Гиллис умер в 2010 году. Чуть позже умерли его жена и старшая дочь Ли Энн.