19 октября — областной субботник

Источник материала: Асiповiцкi край

Благоприятные погодные условия позволяют выполнить самые различные работы: убрать и озеленить собственные, прилегающие и закрепленные за организациями территории, навести порядок на объектах ведомственного жилфонда, личных подворьях граждан и т.д.

Субботник — отличная возможность продолжить благоустройство родных мест. Есть уверенность, что земляки это прекрасно понимают и сделают все возможное, чтобы наш общий дом стал краше и уютнее.