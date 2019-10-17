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19 октября — областной субботник

18.10.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Благоприятные погодные условия позволяют выполнить самые различные работы: убрать и озеленить собственные, прилегающие и закрепленные за организациями территории, навести порядок на объектах ведомственного жилфонда, личных подворьях граждан и т.д.

Субботник — отличная возможность продолжить благоустройство родных мест. Есть уверенность, что земляки это прекрасно понимают и сделают все возможное, чтобы наш общий дом стал краше и уютнее.

 
 
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Благоприятные погодные условия позволяют выполнить самые различные работы: убрать и озеленить собственные, прилегающие и закрепленные за организациями...
 
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