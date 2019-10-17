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«Учитель с учеником сидит нога за ногу и курит». Президент вновь прошелся по дисциплине в школах
18.10.2019 14:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Общаясь со слушателями Академии управления, Александр Лукашенко подверг критике ситуацию в школах.
«В школе должен быть порядок. Вспомните те времена, когда жутко было представить, что тебя исключат из школы. А сейчас что? Этого даже нет. Сегодня учитель с учеником сидит нога за ногу и курит. И рассказывают — стыдно даже говорить. Вот во что мы превращаем школу», — цитирует президента его пресс-служба.
Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что школа — это особенное место.
«Это храм, это больше, чем церковь. Ты пришел туда получить знания. Школа — это основа основ. Поэтому смотрите, чтобы был порядок, это тоже один из управленческих вопросов», — дал наказ президент.
Вопрос о дисциплине в школе вновь остро стал обсуждаться после инцидента в гомельской школе 12 сентября. Во время урока учитель, пришедшая на замену, выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту. Его одноклассники сняли происходящее на видео, запись разошлась по СМИ. После этого учительницу уволили. Однако через несколько дней педагог была
— Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то, —
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«Это храм, это больше, чем церковь. Ты пришел туда получить знания. Школа - это основа основ. Поэтому смотрите, чтобы был порядок, это тоже один из управленческих...
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