ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт рассказал об изменениях спроса и цен на квартиры и ожиданиях по итогам года в Беларуси

18.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Нынешний год на рынке жилой недвижимости в Беларуси начался с довольно невысокой активности его участников: количество сделок купли-продажи в январе было примерно на 40% ниже, чем в первый месяц 2018 года. Специалисты связывали это со снижением доступности кредитных ресурсов, а также с пусть и незначительным, но все же ростом цен. К тому же отложенный спрос покупателей недвижимости был удовлетворен в прошлом году. О том, как менялись спрос и цены на квартиры с начала года и чего ожидать в ближайшие месяцы, корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства Государственного комитета по имуществу Дмитрий Ритвинский.

Эксперт рассказал об изменениях спроса и цен на квартиры и ожиданиях по итогам года в Беларуси

По его словам, тенденция снижения количества совершенных сделок купли-продажи квартир по сравнению с 2016 и 2017 годами наметилась уже в 2018 году, и в нынешнем она сохраняется. Вместе с тем разница в числе зарегистрированных сделок во втором и третьем кварталах этого и прошлого годов не так уж велика. К примеру, количество сделок за третий квартал этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократилось всего на 1,2%.

В Минске за девять месяцев совершена 9141 сделка, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В областных центрах суммарно было зарегистрировано 6918 сделок купли-продажи — на 17% меньше по сравнению с первым-третьим кварталами 2018 года.

«В целом по первым трем кварталам 2019 года можно сказать, что рынок недвижимости был стабилен с незначительными колебаниями во всех сегментах. Это характерно как для Минска, так и для регионов, — отмечает Дмитрий Ритвинский. — Самое большое количество сделок купли-продажи было зарегистрировано в апреле (тогда ОАО «АСБ Беларусбанк» возобновило выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке), наименьшее — в январе (это традиционно связано с новогодними праздниками) и сентябре. Однако, как показывает опыт, количество сделок за сентябрь может измениться из-за заявительного принципа регистрации, за следующий отчетный месяц может быть дозарегистрировано около 100 сделок купли-продажи», — уточняет заместитель гендиректора агентства.

Лидером по количеству сделок купли-продажи квартир среди регионов в январе-сентябре стал Гомель. «Здесь самая высокая численность и плотность населения. Думаю, это и объясняет потребительскую активность», — поясняет Дмитрий Ритвинский. Последнюю позицию вот уже три года подряд занимает Могилев.

Цена вопроса

«Учитывая, что наиболее развитый и активный рынок недвижимости (такой, как в Минске) быстрее и в большей степени реагирует на факторы, вызывающие изменения цен, чем рынок других населенных пунктов, где и сделок меньше, и цены сами по себе значительно ниже, в столице средняя цена квадрата на вторичном рынке квартир начала расти уже в четвертом квартале 2017 года, — рассказывает Дмитрий Ритвинский. — На однокомнатные квартиры она тогда выросла на 2,6%. В областных же центрах такая тенденция наметилась чуть позже (с первого квартала 2018 года), за исключением Бреста, где средняя цена выросла на 3% уже в четвертом квартале 2017 года».

По итогам девяти месяцев 2019 года средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Минске установилась на уровне $1400, что на 6% больше, чем в конце 2018 года. На первичном рынке цена квадрата составляет $1370. На рынке жилой многоквартирной недвижимости в областных центрах также наблюдался небольшой рост: от 2% до 7%. Лидером по средней цене квадратного метра стал Брест — $710. Самые низкие цены были в Гомеле, Витебске и Могилеве — в среднем $560-580.

«Возвращаясь к столичному региону, можно отметить, что анализ цен квартир за последние четыре года показал: на всей территории города колебания средней цены квартир примерно одинаковые. Они могут отличаться лишь за счет того, с мебелью продается квартира или без отделки, — отмечает Дмитрий Ритвинский. — Самая дорогая недвижимость (более $1500 за 1 кв.м) продается в границах первого транспортного кольца, вдоль проспекта Независимости и в микрорайоне Маяк Минска. Стремятся к лидерам рынка и такие микрорайоны как Лебяжий, Уручье, проспект Дзержинского. Что касается самой дешевой недвижимости, то она традиционно в Шабанах и Чижовке».

Эксперт рассказал об изменениях спроса и цен на квартиры и ожиданиях по итогам года в Беларуси

На вкус и цвет…

В зависимости от места расположения квартир (в столице или областном центре) меняются и предпочтения покупателей. К примеру, в Минске больше всего сделок проводится по однокомнатным квартирам. В январе-сентябре текущего года в общем объеме сделок купли-продажи на их долю пришлось 43%, далее идут двухкомнатные квартиры — 35%. «Предпочтения покупателей объясняются ценой вопроса, поскольку купить квартиру большого метража могут себе позволить единичные категории граждан», — объясняет заместитель гендиректора НКА.

В областных центрах наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры (41% всех сделок за девять месяцев текущего года), что связано с более низкой ценой квадратного метра.

«Снижается количество желающих приобрести квартиру на первичном рынке, — отмечает Дмитрий Ритвинский. — Доля сделок купли-продажи, состоявшихся за три квартала этого года на первичном рынке в Минске, составила 9% общего количества. Аналогичный показатель в областных центрах находился в диапазоне от 5% до 16%». Для сравнения: в 2016 году на долю сделок на первичном рынке в Минске приходилось 16%, в 2018 году — 11%.

Если говорить о территориальных предпочтениях покупателей столичной жилой недвижимости, то в 2019 году самым популярным районом является Фрунзенский. Это самый крупный район Минска как по площади, так и по количеству многоквартирной недвижимости. Топ улиц в третьем квартале возглавили улицы Академика Карского, Притыцкого, Неманская, проспект Пушкина, улицы Колесникова, Скрыганова.

Как обстоят дела в городах-спутниках?

В 2010 году в Беларуси была принята госпрограмма строительства крупных жилых районов для жителей Минска в городах-спутниках и выноса туда из столицы некоторых производственных объектов. В 2014 году вышел указ «О развитии городов-спутников». Сегодня их у Минска шесть, однако не во всех за прошедшие годы наблюдался бум продаж жилой недвижимости.

«Наибольший рост количества сделок с 2014 по 2018 год отмечен в Заславле, Фаниполе и Дзержинске. В 2018 году в этих городах было продано в 1,8-2,6 раза больше квартир, чем в 2014-м. В Логойске, который является туристско-рекреационным спутником Минска, число сделок также возросло, но в меньшей степени (в 1,4 раза), — рассказывает Дмитрий Ритвинский. — В Смолевичах и Руденске — агропромышленных спутниках Минска, тенденция увеличения количества сделок не отмечалась. Наоборот, в Смолевичах больше всего их было зафиксировано в 2014 году. В Руденске совершались единичные сделки, поэтому там динамику сложно проследить».

Эксперт рассказал об изменениях спроса и цен на квартиры и ожиданиях по итогам года в Беларуси

Продолжится ли рост цен на квартиры

В настоящее время, по словам Дмитрия Ритвинского, оснований для существенных изменений средних цен на квартиры в Беларуси нет: «Ситуация на рынке недвижимости предсказуема, нет предпосылок для кризисных явлений (в экономике и политике все стабильно, инфляция на уровне прогнозных показателей, нет резких колебаний курса доллара). Наблюдается стабильный прирост цен в Минске на вторичном рынке — на 1-2% в квартал. Остановится он в этом квартале или нет, сложно сказать. Предпосылки для небольшого роста все же остаются (номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Минске выросла на 10% с начала года, а с 1 октября ОАО «АСБ Беларусбанк» снизило процентные ставки по кредитам на покупку и строительство жилья на 0,1 процентного пункта. Что же касается количества регистрируемых ежемесячно сделок, то до конца 2019 года может сложиться активность рынка, аналогичная 2018 году».

Самые дорогие сделки третьего квартала

В Минске самая дорогая квартира в третьем квартале этого года была продана за $341,7 тыс. ($2953 за 1 кв.м). Это квартира общей площадью 115,7 кв.м на улице Леонида Беды, 38. Самый дорогой квадратный метр был зарегистрирован в сделке с квартирой по адресу улица Тихая, 55 — $3573. Всего же за квартиру в 79,2 кв.м покупатель заплатил $283 тыс.

В областных центрах самой дорогой стала сделка с квартирой в 106 кв.м по проспекту Строителей, 5/2 в Витебске: она обошлась покупателю в $116 тыс.

Самая высокая цена квадратного метра была зарегистрирована в Бресте: по улице Маяковского, 19/2 продали квартиру площадью 67 кв.м с ценой квадрата $1483.

Источник: БелТА (Татьяна ЛИСАТОВИЧ)

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нынешний год на рынке жилой недвижимости в Беларуси начался с довольно невысокой активности его участников: количество сделок купли-продажи в январе
 
Новости дня
Новости общества
 
Снимаем куртки и достаем купальники. Странная погода в Гомеле в октябрьские выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика