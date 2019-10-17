Россиянин на Lexus вез через границу почти 20 тысяч долларов без декларации - половину изъяли

Источник материала: Tut.by

На польско-белорусской границе задержали россиянина, который пытался перевезти через границу почти 20 тысяч долларов без декларирования, сообщает Брестская таможня .



Фото: Брестская таможня

58-летний мужчина пересекал границу на Lexus по зеленому коридору пункта пропуска «Песчатка». Во время таможенного контроля выяснилось, что он перевозит валюту общей суммой 19,5 тыс/ долларов.

Денежные средства, превышающие сумму в 10 тысяч долларов, изъяты до решения суда.

На нарушителя составили протокол за недекларирование.