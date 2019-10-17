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Россиянин на Lexus вез через границу почти 20 тысяч долларов без декларации - половину изъяли
18.10.2019 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На польско-белорусской границе задержали россиянина, который пытался перевезти через границу почти 20 тысяч долларов без декларирования, сообщает
58-летний мужчина пересекал границу на Lexus по зеленому коридору пункта пропуска «Песчатка». Во время таможенного контроля выяснилось, что он перевозит валюту общей суммой 19,5 тыс/ долларов.
Денежные средства, превышающие сумму в 10 тысяч долларов, изъяты до решения суда.
На нарушителя составили протокол за недекларирование.
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Еще и протокол составили.
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