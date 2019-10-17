Один из выходов со станции «Каменная Горка» закроют в начале следующей недели

Источник материала: Tut.by

На выходе со станции «Каменная Горка» будут ремонтировать лестницу. Поэтому закроют один из выходов. Об этом сообщает Минский метрополитен.

Будут ремонтировать лестницу на выходе со станции метро «Каменная Горка» — в сторону дома № 1 по улице Лобанка. Этот выход закроют с 9.00 21 октября (понедельник) до 5.30 22 октября.



