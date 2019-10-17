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Один из выходов со станции «Каменная Горка» закроют в начале следующей недели

18.10.2019 15:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выходе со станции «Каменная Горка» будут ремонтировать лестницу. Поэтому закроют один из выходов. Об этом сообщает Минский метрополитен.

Будут ремонтировать лестницу на выходе со станции метро «Каменная Горка» — в сторону дома № 1 по улице Лобанка. Этот выход закроют с 9.00 21 октября (понедельник) до 5.30 22 октября.


 
 
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Выход закроют почти на сутки - с 9 утра понедельника до 5.30 вторника.
 
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