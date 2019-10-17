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Лукашенко предложил чиновникам выходить из зоны комфорта

18.10.2019 15:28 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 18 октября во время визита в Академию управления при президенте Беларуси предложил чаще проводить ротацию руководящих кадров для исключения кумовства и выхода чиновников из зоны комфорта.

Президент во время своего выступления много говорил о перспективах работы учебного заведения, где готовят будущих чиновников и руководителей. По мнению Лукашенко, современные чиновники должны шагать в ногу со временем, уметь пользоваться благами современного технологического времени, проявлять инициативу, а их персона не должна ассоциироваться у граждан с оторванным от реальности кабинетным человеком.

Кроме того, Лукашенко потребовал при подборе кадров на руководящую должность учитывать человеческие качества и нравственный критерий. 

«Мы видим, как на фоне системного внедрения новых технологий в экономическую деятельность и общественные отношения возникают новые коррупционные риски. В этой связи принципиально важно на управленческие должности отбирать только заинтересованных, неравнодушных и высококвалифицированных специалистов, ориентированных на служение стране и людям, а не на удовлетворение личных или карьерных амбиций», - сказал Александр Лукашенко, отметив, что для повышения престижа руководителя необходимо закреплять дополнительные социально-правовые гарантии госслужащих, подтверждающие их высокий статус.  

Лукашенко также отметил, что особого внимания также требует ротация руководящих кадров. Ее главная цель даже не исключении кумовства и протекционизма, а в выходе из зоны комфорта для чиновников.

«Менять место работы, а иногда и прописку, выходить из зоны комфорта надо, чтобы развиваться, расширять кругозор, открывать в себе новые грани и способности. Таким образом, специалист не только вырастет профессионально, но и стране принесет больше пользы», - считает он.

Президент также рассказал, что хочет открыть в стране еще одну Академию управления, чтобы привлекать в нее студентов из других стран, а также поведал о том, что в Беларуси идет работа над новым законом о госслужбе. Однако изменений работы чиновников ожидать не стоить. По словам Лукашенко, зарубежный опыт управленческой работы в Беларуси перенимать не будут.

«Мы в первую очередь должны исходить не из заимствования каких-то зарубежных моделей - многие из них не соответствуют специфике отечественной управленческой системы, а из приоритетов государственной политики», - подчеркнул он. 

 
 
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Александр Лукашенко 18 октября во время визита в Академию управления при президенте Беларуси предложил чаще проводить ротацию руководящих кадров для исключения...
 
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