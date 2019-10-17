Еще один педофил осужден в Витебске, его обвиняли по четырем статьям

Источник материала: Tut.by

18 октября вступил в законною силу приговор суда в отношении 26-летнего жителя Витебска, которого обвиняли в преступлениях против половой свободы. Он сядет на 13 лет, сообщает «ННВ».





Суд проходил в закрытом формате, поэтому подробностей известно мало. Молодого парня обвиняли в преступлениях, предусмотренных чч. 2 и 3 ст. 167 УК — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и малолетнего; ч. 2 ст. 168 УК — половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет; ч. 1 ст. 169 УК — развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста; ч. 2 ст. 170 УК — понуждения к действиям сексуального характера в отношении заведомого несовершеннолетнего.

Судом Октябрьского района молодой человек был признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы. Первый раз приговор был обжалован обвиняемым и адвокатом — и прокурор приносил протест. Второй раз был вынесен протест по жалобе адвоката.

Сегодня апелляционная инстанция рассмотрела это дело. Приговор был оставлен в силе: мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Он вступил в законную силу, сообщила официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

На днях были осуждены житель Минска и две сестры из Новополоцка. Они организовали порностудию, где снимали детское порно — женщины предоставили для этого минчанину своих маленьких дочек. Все получили по 20 лет лишения свободы.